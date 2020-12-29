لو بتخطط للسفر في الكريسماس. إليك 5 احتياطات يجب اتخاذها تجنبا لـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يحرص البعض على عادة السفر، والتمسك بخطط احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس) هذا العام، حيث تعني لهم السفر إلى وجهة أو مدينة أخرى، ذلك على الرغم من اتخاذ بعض الدول قرارًا بالإغلاق وحظر السفر بعد تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين أنحاء العالم.

ويجب على كل أولئك الذين يخططون للسفر إلى مكان ما في هذه الحالة توخي الحذر الشديد، وأن يدركوا خطورة الوباء والتصرف وفقًا لذلك، وللحصول على نصائح لمن يستعدون لاستقبال العيد والسفر نشر موقع "Timesnownew"، بعض الاحتياطات التي يجب أن توضع بالاعتبار أثناء السفر في أي مكان في ظل هذا الوباء.

احمل معقمًا

يجب أن تحمل معك المطهرات في جميع الأوقات، احتفظ بواحد في متناول اليد والآخر في سيارتك إذا كنت تسافر عبر الطريق وبعضها الآخر في حالة الحاجة إليها، لا يوجد شيء يسمى الكثير من المطهرات بالنظر إلى الوضع الحالي، يجب عليك تطهير يديك في كل مرة تقابل فيها شخصًا من الخارج أو تتلامس مع أي سطح يتم لمسه بشكل متكرر، واستمر في التعقيم بين الحين والآخر لتجنب خطر العدوى.

ارتداء الكمامة والقفازات

يجب عليك ارتداء الكمامة في جميع الأوقات ويجب عدم خلعها حتى تصل إلى وجهتك، يفضل الناس أيضًا ارتداء واقيات الوجه التي توفر حماية إضافية، أيضًا ارتدِ قفازًا من أجل سلامتك واحمل دائمًا زوجًا إضافيًا في حالة احتياجك إليه.

تجنب الأطعمة والمشروبات في الهواء الطلق

- إذا كنت تسافر في رحلة طويلة، فحاول تجنب تناول الطعام وشراء أي مشروبات، بما في ذلك الماء، من الخارج، احمل معك طعامك ومشروباتك لتحافظ على سلامتك، أنت لا تعرف أبدًا من قد يكون قد لمس عبوات الطعام هذه وما إذا كان الشخص مصابًا أم لا، سلامتك بين يديك لذلك، ابتعد عن الطعام في الهواء الطلق بأي ثمن.

حافظ على مسافة

حافظ على مسافة آمنة لا تقل عن 6 أقدام بينك وبين أي شخص تقابله أو تتعامل معه، لا تتلامس جسديًا مع أي شخص كان، هناك احتمالات بأن تصاب بالفيروس بشكل أسرع إذا اتصلت مباشرة بالشخص المصاب.

قم ببعض التوقفات

إذا كنت تسافر في رحلة طويلة، فحاول التوقف قدر المستطاع، كلما قل عدد مرات التوقف، قلت فرص اتصالك بأي شيء قد يزيد من خطر إصابتك بالعدوى.