لمرضى كورونا.. احذروا دواء السكر الشائع يسبب مضاعفات خطيرة نادرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

يعد مرض السكري أحد عوامل الخطر المعروفة لحالات الإصابة والوفيات المرتبطة بـ كوفيد-19.

في مرضى السكري، يمكن أن تحدث مضاعفات نادرة ولكنها خطيرة، مثل الحالة المميتة للحماض الكيتوني السكري (DKA)، عندما يمنع مرض أو ظروف معينة الخلايا من تلقي ما يكفي من الجلوكوز لتغذية عملها.

أدى الارتفاع في نوع معين من DKA يسمى euDKA في مستشفى Brigham and Women's Hospital أثناء وباء كورونا إلى افتراض أن مرضى السكري الذين يتناولون أدوية خفض الجلوكوز قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ euDKA عندما يصابون بـ كوفيد-19، وفقا لدراسة أجرتها الجمعية الأمريكية لأخصائيي الغدد الصماء، ونشرها موقع " medicalxpress".

EuDKA هي مجموعة فرعية من مضاعفات مرض السكري المعروفة باسم DKA ، والتي تحدث عندما تفشل خلايا الجسم في امتصاص ما يكفي من الجلوكوز والتعويض عن طريق التمثيل الغذائي للدهون بدلاً من ذلك، مما يؤدي إلى تراكم الأحماض التي تسمى الكيتونات.

يختلف EuDKA عن DKA في أنه يتميز بانخفاض مستويات السكر في الدم، مما يجعل التشخيص أكثر صعوبة.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن خطر الإصابة بـ DKA و euDKA قد يزداد لدى الأفراد الذين يستخدمون فئة شائعة من عقاقير السكري تسمى مثبطات ناقل حركة الصوديوم الجلوكوز 2 (SGLT2i) ، والتي تعمل عن طريق إطلاق الجلوكوز الزائد في البول، تكمن وراء جميع حالات euDKA تقريبًا حالة الجوع التي يمكن أن تسببها الأمراض التي تسبب القيء والإسهال وفقدان الشهية ويمكن أن تتفاقم بسبب التأثير المدر للبول لأدوية SGLT2i.

درس باحثو بريجهام خمس حالات غير عادية من euDKA ، تم إحضارها إلى خدمات مرضى السكري في غضون شهرين، ثلاثة منها حدثت في أسبوع واحد، في ذروة الوباء في بوسطن في ربيع عام 2020، تمثل الحالات الخمس ارتفاعًا ملحوظًا في معدل الإصابة من euDKA ، مقارنةً بالسنتين الماضيتين، عندما شهدت خدمات المرضى الداخليين أقل من 10 حالات من euDKA ، تمت ملاحظة جميع الحالات الخمس الأخيرة في مرضى كورونا الذين كانوا يتناولون دواء SGLT2i ؛ وخرج ثلاثة مرضى إلى مرافق إعادة التأهيل، وخرج أحدهم إلى المنزل، وتوفي آخر، وهو رجل يبلغ من العمر 52 عامًا مصابًا بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

وقالت ناعومي فيشر من قسم أمراض الغدد الصماء والسكري وارتفاع ضغط الدم: "لدينا معرفة أساسية بإدراك أن مثبطات SGLT2 يمكن أن تسبب DKA و euDKA، تقريرنا يؤكد أنه إذا فقد المرضى الشهية أو كانوا صائمين، يجب عليهم التوقف عن تناول الأدوية وعدم استئنافها حتى يتحسنوا ويأكلوا بشكل صحيح".

يعتقد مؤلفو الدراسة أيضًا أن كورونا قد يؤدي بشكل خاص إلى تفاقم مخاطر euDKA ،عندما يصيب الفيروس مريضاً فإنه يرتبط بخلايا في البنكرياس تنتج الأنسولين وقد يكون لها تأثير سام عليها.

وجدت الدراسات التي أجريت على فيروس SARS-CoV-1 ، السابق أن العديد من المرضى المصابين قد زادوا من نسبة السكر في الدم، حيث قالت فيشر: "تم الافتراض من خلال نماذج أخرى أن الفيروس قد يدمر بشكل تفضيلي الخلايا المنتجة للأنسولين".

علاوة على ذلك، فإن الاستجابة الالتهابية غير القادرة على التكيف المرتبطة بـ COVID-19، والتي تنتج مستويات عالية من البروتينات المرتبطة بالاستجابة المناعية والتي تسمى السيتوكينات، قد تزيد من مخاطر DKA.

ونصحت فيشر: "هذه المستويات العالية من السيتوكينات تظهر أيضًا في DKA ، لذلك قد تتفاعل مسارات الالتهاب هذه".

على الرغم من أن هذه النتائج قائمة على الملاحظة، وليس نتائج تجربة ذات شواهد، فقد ظهرت تقارير مماثلة عن ارتفاع معدل حدوث euDKA من مؤسسات أخرى، يشجع المؤلفون المرضى والأطباء على وقف استخدام SGLT2i في حالة المرض، وهي ممارسة قياسية بالفعل لعقار السكري الأكثر شيوعًا، الميتفورمين.

ونصحت فيشر: "يجب على المرضى الاستمرار في مراقبة نسبة السكر في الدم، وإذا استمر المرض لفترة طويلة أو إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا، فيمكنهم التحدث إلى طبيبهم حول أشكال العلاج الأخرى، لكن غالبًا ما تكون فترة قصيرة جدًا من تناول الدواء، نأمل أنه مع انتشار تثقيف المريض والأطباء على نطاق واسع، لن نرى مجموعة أخرى من حالات euDKA وسط الارتفاع التالي في عدوى كورونا".