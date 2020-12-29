محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
مع اقتراب العام الجديد 2021، يرغب الكثير من الأشخاص محبي الفلك والأبراج متابعة البرج الخاص بهم ومعرفة حظوظهم على جميع الأصعدة، ومعرفة ما يخبئه لهم 2021.
وأكدت بسنت يوسف خبيرة التارو، خلال استضافتها في برنامج" الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على قناة "mbc مصر"، أن عام 2020 لن يتكرر مرة ثانية، وعام 2021 سيكون أفضل وأن لكل الأبراج سيكون حظوظها أفضل في العام الجديد، لكن يجب أن نتخطي شهر يناير وفبراير، والأيام الأولي من شهر مارس.
وأشارت إلى أن تلك الأشهر هي الأسوء في عام 2021 وستكون بمثابة فترة صعبة متبقية من عام 2020، حيث يمكن يحدث بعض الأشياء غير المألوفة مثل: ظهور الكائنات الفضائية، أو وجود بعض الأحداث الضخمة، لكن بعد ذلك ستصبح الأمور على ما يرام.
كانت هذه تفاصيل خبر "قد تظهر كائنات فضائية".. خبير تارو تحذر من أول شهرين في عام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.