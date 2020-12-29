بعد إثارته للجدل في جلسة تصوير مع شاب.. نور هشام سليم: «أنا مش شاذ»

لايف ستايل

علّق «نور» نجل الفنان هشام سليم، على الانتقادات التي وُجهت له يوم أمس، بعد نشره صور من جلسة تصوير بصحبة صديق له، لصالح إحدى ماركات الملابس، إذ اتهمه البعض بحبه للرجال.

ونشر «نور»، مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قال خلاله، بشكل ساخر: «لو كل حد ركز في نفسه الدنيا هتبقى أحسن بكتير، كل واحد يركز في نفسه ويسيب الباقي يعمل اللي هو عاوزه.. مش عارف أقولكوا كام مرة، أنا اتصورت مع واحد صاحبي الناس بتقول عليا شاذ، مش فاهم ازاي؟ كل حد يركز في نفسه».

نور هشام سليم في جلسة تصوير جديدة

وكان ظهر «نور»، أمس بصحبة شاب آخر، وهما مرتديان ملابس على طريقة التسعينيات، حيث لاقت الصور تفاعل الكثير من متابعيه، إذ جاء من بين التعليقات، «هو أنت بتحب الولاد ولا البنات دلوقتي؟».. ليرد نجل هشام سليم: «بحب كل حد».

نور هشام سليم: أنا لسه أنثى في البطاقة

يذكر أن نجل الفنان هشام سليم، ظهر منذ أسابيع، في مقطع فيديو، عبر خاصية القصص المصورة «استوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، ورد خلاله على منتقديه بسبب ارتدائه حلق في أذنيه.

وقال: «كلمة للشباب اللي داخلة تتكلم عن الحلق بتاعي، وإن الحلق بتاعي مضايقهم، وإني أنا بقيت راجل فمينفعش ألبس حلق وحاجات كده، هقولكوا حاجة، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه».

وتابع: «وبعدين يعني بجد فرقت إيه؟ يعني أنا دلوقتي لبست الحلق وناوي أجيب واحد تاني، بقيت أنا كده خلاص كل اللي عملته اتمسح؟ كل واحد يركز في نفسه، ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه براحتي».