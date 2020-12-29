رانيا يوسف بإطلالة جريئة في احتفالات الكريسماس «صورة»

لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها من خلال احتفالها بالكريسماس.

وظهرت «رانيا» بإطلالة جريئة لها، إذ ارتدت «بلوزة» من قماش الجبير الشفاف، وتركت شعرها منسدلًا كعادتها، كما ظهرت وهي واقفة بجانب شجرة الكريسماس.

تصريحات رانيا يوسف الجريئة

يذكر أن الجدل مرتبط حاليًا بالفنانة رانيا يوسف، بسبب تصريحاتها الجريئة في بروموبرنامج «مع الفارس»، المذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية، حين أجابت عن السؤال المذيع بشأن الفساتين التي تظهر مفاتنها لتقول: «مؤخرتي مميزة».

من وقتها تتعرض الفنانة رانيا للهجوم الشديد، ووصل الأمر إلى الحديث عن تقديم البلاغات ضدها بسبب تصريحاتها المثيرة، وكعادتها، خرجت الفنانة رانيا يوسف في تصريح جديد لـ«الوطن» ملقية اللوم على المذيع.

«اتخضيت من السؤال» هكذا بررت رانيا يوسف، إجابتها المثيرة، إذ رأت أنه بدلًا من معاقبتها يمكن معاقبة المذيع، فهي وصفت نفسها أنها أجابت في إطار الهزار.

بينما أكد المذيع العراقي في تصريحات خاصة لـ «هن» أن الفنانة سعدت بالسؤال ولم تطالب حذفه.

وكشفت أيضًا رانيا يوسف عن العديد من الأمور والجوانب في حياتها، منها أن تزوجت من نصاب، وتحدثت عن علاقاتها العاطفية، إذ تحدثت أنها تزوجت من رجل انتحل صفة طبيب ثم اكتشفت أنه نصاب.

وأيضًا تحدثت عن حوادث التحرش التي تعرضت لها سواء اللفظي الفعلي، وأشارت إلى قبول المرأة للمعاكسات من الجنس الآخر، إذا كانت في سياق محترم.

أما عن ملابسها المثيرة واختيارها لها، ذكرت رانيا يوسف أنها راضية تمامًا عنها، خاصة أنها تناسب جسمها ولونها، ليرد عليها الإعلامي: «أمورك بتبان من الفستان؟»، في إشارة منه لمفاتنها، الأمر التي أجابت عنه الفنانة: «إيه المشكلة تبان دي شياكة».