لقاء الخميسي تناهض «ختان الإناث»: في 2020 ولسه بنتكلم عنه

علاقات و مجتمع

يعتبر ختان الإناث، جزءًا من العادات والتقاليد المجتمعية التي لا يزال البعض يتوارثها عبر الأجيال، فهو وسيلة البعض في تربية بناتهن للحفاظ على شرفهن وعفتهن، وهو الأمر الذي راح ضحيته الكثير من الفتيات صغيرات السن.

ولا تزال الفنانة لقاء الخميسي، واحدة ممن يناهضن ختان الإناث، بين الحين والآخر من خلال المشاركة في الحملات التوعوية، أو الحديث عن خطورته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الفنانة عبر خاصية «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منشورًا تنتقد من خلاله ختان الإناث، إذ قالت «2020 ولسه بنتكلم عن الختان، لا لختان الإناث».

وسبق وأن رفضت الفنانة لقاء الخميسي عملية ختان الإناث، من خلال الظهور عبر حسابها على موقع إنستجرام، ممسكةً لافتة دون عليها عبارات ترفض من خلالها الختان، إذ قالت "الختان جريمة، لا لختان البنات، احميها من الختان".

وكانت قد تعرضت الفنانة لسلسلة من الانتقادات والسخرية من قبل متابعيها، عقب خضوعها لأخر جلسة تصوير ظهرت بها بسبب وضعيات وزوايا التصوير التي اعتبرها البعض جريئة، متبادلين التعليقات المهاجمة لها ولزوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف.

وكانت مشادة كلامية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقعت بها لقاء الخميسي مع الإعلامية ريهام سعيد، بعد الحلقة التي اثارت الجدل التي ظهرت بها الإعلامية من جديد وهى حلقة الثعلب الشهيرة.

لقاء الخميسي، فنانة وممثلة شهيرة تتمتع بصوت جميل، حيث غنت في العديد من البرامج التلفزيونية، تخرجت في كلية التجارة، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وعملت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر.

بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية «تحب تشوف مأساة» الذي لمعت من خلالها بعد ذلك وعملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة، وكان من أهم أعمالها هو مسلسل الست كوم «راجل وست ستات»، مع الفنان أشرف عبدالباقي، ومها أبو عوف، وانتصار.