الامارات | مشروب في متناول الجميع.. يخلص الكبد من السموم والدهون

شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب في متناول الجميع.. يخلص الكبد من السموم والدهون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية بأن هناك مشروباً يمكنه تنظيف الكبد من السموم حتى يعاود عمله بكفاءة، كما يساعد على التخلص من الدهون بنسبة قد تصل إلى 45%.

وأوضح خبراء المجلة الألمانية أن هذا المشروب المتاح للجميع يتكون من ثلاث ثمرات من الليمون، مع كوب من البقدونس وبعض أعواد الكرفس وكوب من الماء، وتتم عملية التحضير بمزج هذه المكونات جميعاً في الخلاط وتناوله لثلاثة أيام، ويكرر الأمر مرة أخرى بعد أسبوع أو 10 أيام، ثم بعد ذلك من آن لآخر.

ويساعد هذا المشروب على تطهير الكبد من السموم العالقة به ليقوم بمهامه الحيوية من تنقية السموم وتنظيم الدورة الدموية وتجميع الخلايا الميتة بالدم وتحسين عملية تخزين الطاقة، وتحسين الأيض بوجه عام، ولذلك فإن الكبد يعد أهم أعضاء الجسم عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، وعندما يوجد ما يعيق عمله فستصعب عملية إنقاص الوزن.

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