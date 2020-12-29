الامارات | الانتهاء من تصوير فيلم «العم ناجي 2»

شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير فيلم «العم ناجي 2» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المخرج الإماراتي أحمد زين عن الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد «العم ناجي 2»، الذي كتب له السيناريو أيضاً.

وأوضح أن تصوير الفيلم - وهو من إنتاج شركة «عكس فيلم» المتمثلة بإبراهيم المريسي وأحمد زين، بالمشاركة مع «مهرجان أبوظبي» - تم في مواقع مختلفة في عجمان والشارقة ودبي ورأس الخيمة.

وأشار زين إلى أن العمل يشارك في بطولته كل من أحمد سيف، إبراهيم المريسي، علي الشحي، محمد الكندي، عمر حسن، طارق الحوسني، نايف الشاعر، محمد أيمن، مصبح بن هاشم، محمد المريسي، علي الحجوري، وتولى إدارة الإنتاج عادل عبده، وحظي الفيلم برعاية عدد من الجهات منها مدينة عجمان الإعلامية، ودائرة التنمية السياحية عجمان، وغيرهم.

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