توقعات خبيرة التاروو: الأهلي والزمالك لن يفوزان بالدوري 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة، وإذا كنت ممن يهتمون بعلم الفلك والأبراج ومن عشاق الكورة المصرية خاصة للنادي الأهلي، فإن الأبراج تخبرنا عن توقعاتها للقلعة الحمراء.

كشفت بسنت خبيرة التارو خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC"، أن هناك احتمالا كبيرا أن النادي الأهلي لن يستطيع الفوز بالدوري هذا العام، نظرا لأن فريقه سيواجه بعض المشاكل التي ستمنعه من الفوز.

وأوضحت خبيرة التاروو أيضا، أن الزمالك لم يحصل على الدوري في عام 2021، وأجابت على سؤال الإعلامي عمرو أديب "هل سيكون هناك استقرار في نادي الزمالك أم لا؟"، قائلة: "نعم سيكون هناك استقرار ونجاح، بالإضافة إلى أنه سيعود لمجده وتألقه مرة أخرى في عام 2021.