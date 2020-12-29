علامات تحذيرية بأنك عرضة لمحاربة أعراض كورونا حتى بعد الشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ما بين الإرهاق وفقدان حاستي الشم والتذوق أو حتى ضيق التنفس، يُحدث فيروس كورونا أعراضا متفاوتة بين من يصابون بالعدوى، ففيما يعاني البعض اضطرابات شديدة، لا يعاني آخرون بأي أعراض أو أنهم يشعرون بأعراض خفيفة فقط.

وبحسب موقع "timesofindia"، فإن متاعب بعض مرضى "كوفيد 19" لا تنتهي عند الشفاء والتعافي التام، فهناك حرب أخرى قد يخوضها المتعافي لمتلازمة ما بعد كورونا، منوهًا أنها أكثر صعوبة.

مخاوف لدى الأطباء

وفقًا للموقع فإن الأطباء يخشون من أن يكون هناك سيناريوهات سيئة للغاية، فحتى الأشخاص الذين يتعافون بسرعة، أو لا يحتاجون إلى دخول المستشفى يجب أن يكونوا حذرين من الآثار السيئة لفيروس كورونا على المدى الطويل.

وعلى الرغم من عدم وجود دلائل دقيقة من خطر الإصابة بفيروس كورونا، يقال إن بعض الأشخاص لديهم احتمالية أكبر للإصابة بعد كورونا، تمامًا كما يحدث أثناء فترة العدوى.

ومن بين أكبر عوامل الخطر التي يمكن أن تحدد احتمالات أن تكون مصابًا طويل الأمد بكورونا، وفقًا لـ" timesofindia".

الأشخاص الذين تظهر عليهم 5 أعراض أو أكثر

الأعراض في الأسبوع الأول من الإصابة بعدوى كورونا ليست فقط عاملاً مهمًا لتحديد شدة الإصابة، ولكن أيضًا لحساب خطر إصابتك بالفيروس لفترة طويلة.

وفقًا لدراسات الحالة، يتذكر معظم المرضى الذين يعانون من متلازمة ما بعد كورونا وجود أكثر من 4 أو 5 أعراض في الأسبوع الأول من التشخيص.

وأكدت الدراسة، التي أجرتها كلية كينجز كوليدج بلندن على أكثر من 4000 مريض تعافوا، أنه على الرغم من أهمية البحث عن علاج الأعراض في الوقت المناسب، فإن التشخيص الخاطئ أو الاختبار المتأخر قد يعرض الأشخاص للخطر.

النساء

في حين وُجد أن النساء يحملن مستويات أعلى من الأمراض التي تحمي مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 من الرجال ، فمن المثير للاهتمام أن النساء قد يكونن أكثر عرضة لمحاربة أعراض كورونا على المدى الطويل.

في حين أن أسباب ذلك قد تكون كثيرة، فقد لاحظت العديد من الدراسات التي أجريت في جميع أنحاء العالم أن النساء من المحتمل أن يعانين من أعراض سيئة مثل ضباب الدماغ، وتساقط الشعر، والتعب، وضعف حاسة الشم.

كما لاحظت الأبحاث خارج إيطاليا، التي كانت في يوم من الأيام بؤرة تفشي المرض، أن النساء كن أكثر عرضة للمعاناة من المظاهر النفسية والأمراض العقلية والتوتر والأرق واضطراب ما بعد الصدمة والقلق بعد التعافي من المرض.

قد تواجه بعض النساء أيضًا مشاكل في الخصوبة والحيض بعد أشهر من محاربة الفيروس الصعب.

الأشخاص فوق سن الخمسين

العمر هو أحد أكبر العوامل التي تحدد شدة الإصابة، يمكن أن يكون أيضًا عاملاً يحدد خطر الإصابة بكورونا لفترة طويلة.

الوهن، أو تناقص المناعة، واحتمال الإصابة بأمراض مرافقة يؤدي أيضًا إلى إبطاء وقت الشفاء، وبالتالي، يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا أن يخوضوا معركة أطول في التعامل مع أعراض كورونا، حيث يكون التعب وآلام الجسم وضباب الدماغ وضيق التنفس هي الأكثر شيوعًا.

قد تؤدي حالة الانحطاط والتباطؤ المرتبطة بالعمر أيضًا إلى جعل كبار السن عرضة للإجهاد وآلام العضلات وسوء نوعية الحياة.

الذين يعانون من مشاكل تنفسية سابقة

يُخشى ضيق التنفس وتليف الرئة من عواقبها على الأشخاص الذين يصابون بمضاعفات كورونا واستمرار معركتهم ضدهن وقد لوحظ أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو مشاكل الرئة أو التنفس يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى حادة في الرئة وأعراض أخرى بعد كورونا من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى موجودة مسبقًا.

يمكن أن يكون أيضًا لنفس السبب الذي يظل فيه ضيق التنفس والسعال المستمر والبرد أمرًا شائعًا بالنسبة للكثيرين بعد ظهور أعراض كورونا.

السمنة

تزيد السمنة ومستويات مؤشر كتلة الجسم المرتفعة من الالتهابات في الجسم وتسبب التوتر وتبطئ عملية التمثيل الغذائي، بالنسبة للكثيرين، قد يعني أيضًا زيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، الآن ، تشير الأبحاث إلى أن السمنة يمكن أن تكون أيضًا عامل خطر للإصابة بعد كورو ، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا.

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن المفرطة أيضًا إلى إطالة الجداول الزمنية للتعافي، وتجعل الشخص يعاني من ضيق في التنفس ويجعل الناس يعانون من أعراض طويلة الأمد لأشهر متتالية.

وبالتالي، لا ينبغي أبدًا تجاهل السمنة وزيادة الوزن مثلها مثل المشكلات الصحية الأخرى، والسيطرة عليها باتباع نظام غذائي جيد وتعديلات في نمط الحياة.