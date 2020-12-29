أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر عدم تناول السوائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

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تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر عدم تناول السوائل

يتجاهل العديد منا تناول السوائل، كمصدر حيوي للحصول على الفيتامينات لمقاومة الأمراض.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم تناول السوائل يوميا يؤثر بالسلب على صحتنا، ويحرمنا من الفيتامينات التي تعزز المناعة ضد الأمراض

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق تناول السوائل كل يوم التي تحتوي على فيتاميني C وD لتعزيز المناعة.