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هل يرتفع معدل الإصابات والوفيات بكورونا في 2021؟.. خبيرة تاروو تتوقع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي
يتابع بعض الأشخاص علماء الفلك لمعرفة توقعات الأبراج وماذا سيحدث في العام الجديد 2021.

وكشفت خبيرة التاروو بسنت يوسف، خلال تصريحاتها مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، في برنامج أصل الحكاية، عن توقعاتها بشأن زيادة معدل الإصابات بفيروس في مصر خلال الفترة الحالية والعام المقبل 2021.

وتخطت مصر الألف إصابة بفيروس كورونا مع الدخول في الموجة الثانية.

وقالت بسنت: "بالنسبة لمعدل الإصابات في مصر أعتقد أنها ستشهد زيادة بدرجة كبيرة في العام الجديد".

وأضافت خبيرة التاروو: " 2021 لم تشهد فقط ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا بل أيضا زيادة معدل الوفيات وعلى الشعب المصري أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية بشكل أكبر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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