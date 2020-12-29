هل يرتفع معدل الإصابات والوفيات بكورونا في 2021؟.. خبيرة تاروو تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتابع بعض الأشخاص علماء الفلك لمعرفة توقعات الأبراج وماذا سيحدث في العام الجديد 2021.

وكشفت خبيرة التاروو بسنت يوسف، خلال تصريحاتها مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، في برنامج أصل الحكاية، عن توقعاتها بشأن زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الحالية والعام المقبل 2021.

وتخطت مصر الألف إصابة بفيروس كورونا مع الدخول في الموجة الثانية.

وقالت بسنت: "بالنسبة لمعدل الإصابات في مصر أعتقد أنها ستشهد زيادة بدرجة كبيرة في العام الجديد".

وأضافت خبيرة التاروو: " 2021 لم تشهد فقط ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا بل أيضا زيادة معدل الوفيات وعلى الشعب المصري أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية بشكل أكبر".