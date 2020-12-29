توفي به.. كل ما تريد معرفته عن مرض المخرج السوري حاتم علي

صحة

«قبل قليل، تم إعلان وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية».. بتلك الكلمات نعى العديد من العديد من المخرجين والفنانين النجم السوري الراحل، معربين عن بالغ حزنهم لرحيله المفاجئ، كاشفين عن وفاته بأزمة قلبية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الأزمات القلبية، وفقا لما ذكره موقع «Mayo Clinic» الطبي.

أسباب الأزمات القلبية

- الشكوى في عدم انتظام ضربات القلب.

- النبضات الكهربائية السريعة.

- اضطراب نُظم الغرفة القلبية السُّفلية للقلب، بسبب النبضات الكهربائية السريعة غير المنتظمة.

- تضخُّم القلب.

- عدم انتظام الدورة الدموية.

أعراض السكتات القلبية

الانهيار المفاجئ.

فقدان الوعي.

الضعف.

الخفقان.

شعور بعدم الراحة في الصدر.

ضيق النفس.

توقف النبض.

توقف التنفس.

طرق الوقاية

ومن أبرز طرق الوقاية من الأزمات القلبية المفاجئة، هو الخضوع للفحص الدوري وفحوصات القلب، لتعرف على المشكلات التي يعاني منها، فضلا عن اتباع نظام حياة صحي للقلب.

أبرز المعلومات عن المخرج السوري حاتم علي

نجح المخرج السوري حاتم علي، في تقديم مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني، أهمها «الزير سالم» بطولة عابد فهد وسلوم حداد، ومسلسل «عمر» بطولة غسان مسعود وسامر إسماعيل، و«أهو ده اللي صار» بطولة روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر.

جدير بالذكر أن حاتم علي أعلن عن التحضير لمسلسل «سفر برلك» في 2019، والذي كان من المقرر عرضه في سباق رمضان 2020، إلا أن المسلسل توقف على آثر فيروس كورونا.

يشار إلى أن مسلسل «أهو ده اللي صار»، كان آخر أعماله الفنية التي عُرضت في فبراير 2019، من بطولة روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر، وهشام إسماعيل، وأروى جودة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.