منها التونة والشيكولاتة.. أغذية تساعدك في الوقاية من كورونا

صحة

نصح عدد من العلماء بتناول بعض المنتجات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها الشيكولاتة الداكنة التي تخفف من مسار المرض عند الإصابة. يبحث العلماء عن طريقة لتقليل خطر الإصابة بـ«كوفيد - 19»، ومنع تطور مسار العدوى الحاد، بحثا عن علاجات فعالة لفيروس كورونا.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» عن أكثر العناصر الغذائية شيوعا، يمكنك شراؤها من السوبر ماركت، وبأسعار في متناول الجميع .

ويمكن تصنيفها إلى 6 منتجات:

(التونة - الشوكولاتة الداكنة - مستخلص بذور الجريب فروت - الكفير ( الذي يشبه الزبادي أو الحليب) - والمادة الحافظة E234، وأخيرا الأعشاب البحرية).

فيما حذرت الدكتورة سارة بيري، أخصائية التغذية في "كلية الملك في لندن"، من أن هذه الأطعمة قد تكون مفيدة بالفعل في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لكن أفضل طريقة لتكون صحيا هي تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن، دون الإفراط في استهلاك أي نوع من الأطعمة.

بالإضافة إلي عدد من الأطعمة الطبيعية التي تساعد على تقليل من الإصابة فيروس كورونا المستجد ومنها

- المخلل

حيث يعد المخلل الملفوف (الكرنب) من الأطعمة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة عبر ميكروبيوم الأمعاء، كما أن المخلل يعد مصدر كبير للبكتيريا المفيدة للأمعاء، وذلك لأن التخمير يعزز الخصائص المضادة للأكسدة لمخلل الملفوف.

- الثوم

يعد الثوم علاج عشبي قد استشهد به العديد من الخبراء في الكثير من الدراسات لخصائصه المعززة للمناعة، كما أنه يحتوي على عنصر يسمى الأليسين، وهو ليس فقط مضادًا للبكتيريا ولكن أيضًا للالتهابات.

- الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في تقليل أعراض الجهاز التنفسي العلوي المرتبطة بفيروس كورونا.

حيث يحتوي على عناصر مضادة للفيروسات، ويحارب بشدة التهديدات البكتيرية، فضلا على أن هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر.