بعد فستان البطانة.. جوهرة تثير الجدل بنشر فيديو من البانيو «صور»

لايف ستايل

حالة من الجدل، صاحبت نشر الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ«جوهرة»، مقطع فيديو لها من داخل بانيو حمام غرفتها بأحد الفنادق، عبر خاصية «استوري»، حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت جوهرة، مقطع فيديو لا يتجاوز الـ15 ثانية، خلال جلوسها داخل البانيو، المزود بالصابون، مع رفع قدميها على الحائط المزين بلوحة من الـ«فوسيفساء»، وعليها بعض «رغاوي الصابون»، ما تسبب في استياء العديد من متابعيها.

يأتي ذلك عقب ظهورها بفستان بدون بطانة، خلال تجولها في شوارع دبي، مشاركة جمهورها مقاطع فيديو وصور، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال استعراض أزيائها.

وأطلت جوهرة بفستان أخضر «أوف شولدرز»، مصنوع من قماش يحتوي على لمعة واضحة، فضلا عن أنه بدون بطانة، وبفتحة صدر، وفتحة جانبية طويلة، من توقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك، مع اعتمادها على مكياج سموكي، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

وظهرت «جوهرة» في إحدى مقاطع الفيديو بكمامة سوداء اللون مزينة بنقوش لامعة، والتي تعد من أبرز الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.