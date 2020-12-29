خبيرة تاروو تتوقع: 2021 ستشهد حدثا لم يتكرر منذ 616 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتابع بعض الأشخاص علماء الفلك لمعرفة توقعات الأبراج وماذا سيحدث في العام الجديد 2021.

وتوقعت خبيرة التاروو بسنت يوسف، خلال تصريحاتها مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، في برنامج أصل الحكاية، حدوث مفاجأة غريبة.

تقول بسنت: "المريخ سيخرج من برج الحمل لينتقل إلى برج الثور، وهو ما يعني حدوث تغيرات كبيرة للغاية في الفترة المقبلة".

وتضيف: "كل 20 عام تحدث علامة مميزة في التاريخ مثلما حدث في عام 2001، وكذلك في عام 1981".

وتتابع: "هناك أمر لم يحدث منذ حوالي 616 سنة، وهو ما يعني تغيير نظام الحياة لحوالي 200 عام مضت وليس 20 سنة فقط".

وتوقعت أيضا خبيرة التاروو بسنت يوسف، موعد ظهور كائنات فضائية، وقالت: "أول شهرين في 2021، يناير وفبراير سيشهدا أحداث غريبة للغاية".

وتضيف: "على سبيل المثال، قد نشاهد كائنات فضائية خلال هذين الشهرين، أو حدث ضخم في هذه الفترة في 2021"، بحسب توقعاتها.