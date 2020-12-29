"حارب كورونا".. ما يجب أن تعرفه عن الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كان عام 2020 عامًا مليئًا بالتحديات، وفي بعض الأحيان، اعتقدنا أننا قد لا نكون قادرين على اجتيازه، لكننا فعلنا ذلك، ونقترب من عام جديد، يرغب الجميع فيه بالاحتفال كعادة كل عام.

ولكن قبل أن تحتفل، توقف وفكر في الشكل الذي تريد أن يبدو عليه احتفال ليلة رأس السنة، بقدر ما نتوق جميعًا لجمع أقرب أصدقائنا، والتعويض عن نقص الأحداث الاجتماعية هذا العام، ووضع حد لعام 2020 بالطريقة المثالية، وفقا لـ" thelist".

حتى الآن لم نستطيع القضاء على جائحة فيروس كورونا، في حين أن أخبار لقاحات كوفيد-19 التي يتم توزيعها أخيرًا تمنحنا بصيص أمل، لا يزال يتعين علينا أن نكون على بعد مسافة آمنة واجتماعية كما كنا طوال العام، وهذا يشمل ليلة رأس السنة الجديدة.

فقط لأن النغمة في العام الجديد ستبدو مختلفة قليلاً هذا العام تمامًا كما كان كل شيء في عام 2020 - لا يعني أنه لا يمكن أن يكون احتفالًا ممتعًا.

ويبقى السؤال كيف يمكنك الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة بشكل آمن تمامًا وممتعا.

من الممكن إقامة احتفال آمن في الهواء الطلق بحذر

البداية، القواعد المتعلقة بالحفلات الداخلية هي نفسها كما كانت طوال العام: إنها فكرة سيئة، كما يقول شروتي جوهيل، مدير طبي وأستاذ في النظام الصحي بجامعة كاليفورنيا في إيرفين، حيث يقول إننا ما زلنا بحاجة إلى تجنب الحفلات الكبيرة في الداخل، ويضيف: "هذا الفيروس ليس له أي آراء، ولا يهمه إذا كنت ستتجمع لقضاء عطلة، كل ما يبحث عنه هو مسارات لنشر نفسه".

هناك العديد من العناصر غير الآمنة لحفلة العطلات الداخلية، مثل الاقتراب من شخص ما بمسافة تزيد عن متر، والمناطق العامة التي تحتوي على كميات كبيرة من اللمس، ومفضلات الحفلات، والطعام، المشروبات والمزيد، يمكن أن يؤدي أي من هذه العوامل إلى التعرض للمرض، وبالتالي من الأفضل تجنبها تمامًا، في الواقع، هذا السيناريو الدقيق هو ما يسميه مركز السيطرة على الأمراض (CDC) تجمع "أعلى المخاطر".

وإذا كنت لا تزال حريصًا على التجمع في مجموعة، فهناك إمكانية لإحضار حفلتك إلى الهواء الطلق، إذا كانت مساحتك الخارجية تسمح بترتيبات الجلوس على مسافة متر على الأقل، وتطلب من الضيوف إحضار طعامهم ومشروباتهم وارتداء أقنعة وجه، فهناك مساحة للأمان هنا، تذكر، مع ذلك، أنه حتى لو اتخذت جميع الاحتياطات المناسبة في الموقف، فلا يزال انتشار المرض ممكنًا.

هناك الكثير من البدائل الممتعة للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة الآمنة من فيروس كورونا، لمجرد أنك لا تحتفل بليلة رأس السنة بالطريقة المعتادة لا يعني ذلك أنه لا يمكن أن يكون حدثًا رائعًا.

إذا اخترت أن تسلك الطريق الأكثر أمانًا وتحتفل بمفردك أو مع أسرتك فقط، فإن لديك الكثير من البدائل الممتعة، مثل:

- إعداد وجبة فطور وغداء العام الجديد.

- تزيين منزلك.

- استضافة حفل عشاء عبر Zoom.

- عمل قائمة قرارات مدروسة.

- الحصول على جلسة تصوير فردية.

- مشاهدة بث مباشر لمباراة كرة قدم.