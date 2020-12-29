ماذا يحدث لمواليد برج الدلو في 2021؟.. خبيرة التاروو تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كيف سيكون حظك في عام 2021؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ سؤال يبحث عنه الكثير، وهنا تكشف لنا بسنت يوسف خبيرة التاروو، حظوظ مواليد برج الدلو خلال السنة الجديدة، من خلال لقائها في برنامج "أصل الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب.

ذكرت بسنت أن برج الدلو هذا العام بداية من 19 يناير إلى 17 فبراير يتميز بنجمه العالي وحظه الكبير ويستطيع مواليده الوصول لأهدافهم وتحقيق حلم كان صعب ومستحيل بالنسبة لهم سواء في العمل أو الدراسة أو مشروع تجاري.

وإذا كان عمر مواليد برج الدلو أقل من 30 عاما، سوف يقابلون بعض التحديات ولكنهم سيتغلبون عليها ويكتسبون خبرة ونضج.

وإذا كان عمر مواليد هذا البرج فوق الـ 30 أو 60 عاما، ففي هذا العام سيتم تعويضهم عن معاناتهم العام الماضي، بالإضافة إلى الصدف التي ستجمعهم بأشخاص يعرفونهم لأول مرة، وسوف يكون لهم دور مهم جدا في حياتهم.

حذرت خبيرة التاروو أن الحظ حليف مواليد الدلو بشرط عدم التسرع ولابد أن تكون المغامرة محسوبة خاصة لمواليد يناير وأول أسبوع من فبراير.

أما بالنسبة للجانب العاطفي، سيمرون بعلاقات عابرة ولكنها مليئة بالرومانسية، وعلى الصعيد المادي هناك الكثير من المفاجأت التي تحدث لهم بين الصعود والهبوط المالي، وقد يفاجئون بمبلغ مالي ضخم مقابل مجهود بسيط.

وبالنسبة للمشاكل العائلية ستتحل بالتفاهم والهدوء وبالإلتزام أثناء تعاملاتهم مع كبار السن.