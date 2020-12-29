"6 يناير لـ30 مارس فترة صعبة".. خبيرة تاروو تحذر من هذه الأيام في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتابع بعض الأشخاص علماء الفلك لمعرفة توقعات الأبراج وماذا سيحدث في العام الجديد 2021.

ونستعرض التواريخ الصعبة في الربع الأول من 2021، وفقا لخبيرة التاروو بسنت يوسف، خلال تصريحاتها مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، في برنامج أصل الحكاية.

6 يناير إلى 30 مارس

تقول بسنت: "ستكون فترة صعبة مليئة بالقلق، ويجب توخي الحذر".

6 أيام في مارس

وتضيف: "تحديدا أيام 16 و17 و18 و28 و29 و30 مارس، يجب عدم التسرع أو الاندفاع بها أو التهور أو حتى تقديم وعود لا نستطيع تنفيذها".

3 أيام في فبراير

وتكمل بسنت: "في فبراير أيام 10 و11 و12، يجب الحذر بشدة في هذه الأيام، لو لدي مشروع جديد لا اتخذ به في هذه الأيام خطوات مهمة".