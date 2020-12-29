فيروس كورونا: هل الغثيان من الأعراض الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الغثيان هو الشعور بعدم الراحة أو عدم الارتياح في الصدر أو الجزء العلوي من البطن أو مؤخرة الحلق، يوجد عادةً تفسير جيد لسبب شعورك بهذه الطريقة، وستوجهك الأعراض الأخرى التي تعاني منها إلى السبب. ويبقى السؤال هل الغثيان من أعراض مرض كوفيد-19؟، هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

ما هو الغثيان؟

إذا شعرت بالغثيان، فقد تشعر أنك ستتقيأ، هو شعور في المعدة والحلق والصدر وهو أمر شائع جدًا.

ما الذي يسببه بشكل طبيعي؟

الغثيان هو عرض غير محدد لأن الإحساس له العديد من الأسباب المحتملة.

التهابات الجهاز الهضمي والتسمم الغذائي هما السببان الأكثر شيوعًا للغثيان الحاد.

غالبًا ما يكون هذا النوع من الغثيان مصحوبًا بالإسهال والقيء.

إذا كان الغثيان مصحوبًا بصداع وارتفاع في درجة الحرارة، فمن المرجح أن تكون مصابًا بعدوى مثل الأنفلونزا.

إذا كنت تعاني من صداع وحساسية للضوء والصوت في نفس الوقت الذي تشعر فيه بالمرض، فقد تكون مصابًا بالصداع النصفي.

الغثيان المصاحب للحموضة أو الانتفاخ بعد تناول الطعام يمكن أن يكون سببه الارتجاع الحمضي.

إذا شعرت بالدوار والغثيان، فقد تكون مصابًا بالتهاب تيه الأذن أو الدوار.

أحيانًا يكون الغثيان من الأعراض الجانبية لدواء تتناوله مثل العلاج الكيميائي، أو قد يكون علامة على غثيان الصباح في بداية الحمل للسيدات.

الأسباب الشائعة الأخرى للغثيان هي التهاب المعدة والأمعاء واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى ودوار الحركة والإغماء وانخفاض نسبة السكر في الدم وقلة النوم.

يحدث الغثيان أحيانًا بسبب الاشمئزاز والاكتئاب.

هل الغثيان من أعراض مرض كوفيد 19؟

الغثيان ليس من أكثر أعراض كوفيد 19 شيوعًا، ولكنه شوهد في كثير من الحالات.

وفقًا لمايو كلينك: "قد يتسبب فيروس Covid-19 في أعراض معدية معوية خفيفة، بما في ذلك فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال.

قد تستمر هذه الأعراض ليوم واحد فقط.

يعاني بعض الأشخاص المصابين بـ كورونا 19 من الإسهال والغثيان قبل الإصابة بالحمى وأعراض الجهاز التنفسي.

نظرت دراسة من جامعة ستانفورد في السجلات الطبية لـ 116 شخصًا ثبتت إصابتهم بكورونا.

يعاني ما يقرب من الثلث من أعراض في الجهاز الهضمي مثل الغثيان وفقدان الشهية والقيء أو الإسهال.

يجب ألا تحصل على اختبار كورونا إلا إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال جديد ومستمر أو فقدت حاسة الشم أو التذوق أو تغيرت.

إذا لم ينطبق أي مما سبق ولكنك تشعر بالغثيان، فلا يجب أن تحصل على اختبار للفيروس، لأنك من غير المرجح أن تكون مصابًا بفيروس كورونا إذا كان العرض الوحيد هو الغثيان.

الأعراض الأكثر شيوعًا هي الحمى والسعال الجاف والإرهاق.

تشمل الأعراض الأخرى الأوجاع والآلام، والتهاب الحلق، والإسهال، والتهاب الملتحمة، والصداع، وفقدان الذوق أو الشم، والطفح الجلدي على الجلد، أو تغير لون الأصابع أو أصابع القدم.

تتمثل الأعراض الخطيرة في صعوبة التنفس أو ضيق التنفس وألم الصدر أو الضغط وفقدان الكلام أو الحركة.

إذا لم تكن تعاني من أعراض فيروس كورونا الأخرى، فيجب أن تبحث في الأسباب الأخرى للغثيان بدلاً من الشك في الإصابة بفيروس كورونا.