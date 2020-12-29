هل هناك فيروسات جديدة في 2021؟.. خبيرة تاروو تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عام 2020 كان مليئا بالكثير من التغيرات والتطورات، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن ماذا يخبئ لنا عام 2021؟

تكشف بسنت يوسف خبيرة التاروو، هل يوجد فيروسات جديدة أو كوارث طبيعية في 2021 أم لا، خلال لقائها في برنامج "أصل الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وقالت خبيرة التاروو: "نعم.. فلكيا من المحتمل أن يكون هناك فيروسات جديدة أو كوارث طبيعية أو صدمات في 2021"، مؤكدة أنه لا داعِ للقلق بالرغم من احتمالية وجود فيروسات جديدة أو كوارث طبيعية.

وضرب فيروس كورونا العام مطلع العام الجاري 2020، وعلى الرغم من أننا على وشك أخذ لقاح له إلا أن الكثير من الدول تعاني منه حتى نهاية هذه السنة.