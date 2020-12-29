طريقة تطبيق مكياج برونزي لحفل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:41 مساءً - يعد المكياج البرونزي أحد أفضل أساليب المكياج، خصوصاً لحفل نهاية العام، فهو يتناغم مع جميع ألوان البشرة، ويضمن للمرأة إطلالة في منتهى الجاذبية. فإن كنت من محبات المكياج البرونزي، تابعينا في هذا المقال للتعرف الى كيفية تطبيق مكياج برونزي بمستحضرات مكياج مناسبة وخطوات سهلة.



تغطية الشوائب

Lancôme Effacernes Waterproof Undereye Concealer



قبل وضع كريم الأساس وكريمات تغطية الشوائب الأخرى، احرصي على عدم الإكثار منها، وعلى تطبيقها بشكل متساو على البشرة، بحيث لا تكون متراكمة في منطقة من الوجه دون الأخرى. وقبل يوم من موعد حفل نهاية العام، استخدمي ماسك للوجه يعمل على تنظيف بشرتك وتغذيتها وترطيبها. وعند البدء بتطبيق المكياج، ضعي أولاً كريم الأساس على كامل الوجه بأطراف أصابعك وبالتساوي، ننصحك باستخدام Charlotte Tilbury Magic Foundation، من ثم طبقي الكونسيلر حول العينين، بإمكانك تجربة Lancôme Effacernes Waterproof Undereye Concealer، وثبي كريم الأساس بالبودرة المضغوطة. وبالبودرة الحرة حددي معالم الوجه وتحت العينين.



Charlotte Tilbury Magic Foundation



مكياج العيون

KKW Beauty The Classic II Eye Shadow Palette



أولاً، قومي بإضاءة زاوية العين الداخلية بالهايلايتر. من ثم، طبقي ظلال العيون باللون النيود أو البيج على كامل الجفن العلوي المتحرك، وبعدها الظلال السوداء عند الجفن المتحرك وحتى زاوية العين الخارجية، وأيضاً تحت خط الرموش السفلي. ثم طبقي ظلال العيون البرونزية على الجفن المتحرك، مع الحرص على تغطية ظلال العيون البيج التي وضعتها في البداية، كذلك طبقي القليل من ظلال العيون البرونزية تحت خط الرموش السفلي (جربي مثلاً باليت ظلال العيون KKW Beauty The Classic II Eye Shadow Palette) على أن ترسمي بالآيلاينر خطاً ناعماً فوق الرموش العليا.

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الماسكارا وأحمر الشفاه

Stila Magnum XXX Mascara

لتحصلي على عينين أكبر حجماً وأكثر وسعاً، لا بد أن تضعي طبقات عدة من الماسكارا على الرموش العليا (ننصحك بتجربة Stila Magnum XXX Mascara)، كما بإمكانك الاستعانة بالرموش الاصطناعية لنظرات أكثر سحراً وجاذبية. من ثم، ضعي الكحل الأسود أو البني داخل عينيك والبلاش على عظمة الخدين.

روج بني من ماك

وفي الختام، طبقي أحمر الشفاه باللون البني المات، أو الوردي أو حتى بلون قوي ترغبين فيه (جربي على سبيل المثال الروج البني من ماك MAC Persistence).

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