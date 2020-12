كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:41 مساءً - يحفل عالم تزيين الأظافر بالكثير من ألوان المناكير التي تناسب مختلف درجات وألوان البشرة. لكن في بعض الأوقات، قد تخطئ المرأة في اختيار ألوان طلاء الأظافر التي تتناغم مع لون بشرتها، مما ينعكس سلباً على جمال يديها وأظافرها على حد سواء، لا سيما أن بعض ألوان المناكير تجعل البشرة تبدو باهتة جداً. فإذا كنت من صاحبات البشرة السمراء، نرصد لك أفضل ألوان المناكير لدرجات البشرة السمراء، لتختاري من بينها ما يعجبك.



المناكير البني اللامع

People of Color Mother of Earth



إذا كنت من صاحبات البشرة السمراء، تجنبي اعتماد المناكير البني المات، كونه يجعل بشرتك تبدو أكثر دكانة، واستبدليه دائماً بالمناكير البني اللامع، وهو خيار رائع لأشهر الشتاء الباردة. بإمكانك مثلاً تجربة طلاء الأظافر البني اللامع من علامة People of Color: People of Color Mother of Earth.

المناكير الأخضر الفاتح

المناكير الأخضر الفاتح



الأخضر الفاتح لون مبهج لكنه كلاسيكي، ويتناغم بشكل خاص مع البشرة السمراء، حيث يجعلها أفتح وأكثر إشراقاً، إضافة الى أنه بإمكانك اعتماده في الأوقات العادية والمناسبات في الوقت نفسه. بإمكانك تجربة المناكير الأخضر من علامة Cote.

المناكير البرتقالي الفاتح

مناكير برتقالي فاتح من Pear Nova



يعد الرتقالي الفاتح أحد أفضل ألوان المناكير لدرجات البشرة السمراء، ويناسب جميع الفصول، خصوصاً فصل الشتاء، إذ إنه بديل رائع عن ألوان طلاء الأظافر الداكنة، حيث يجعلك تبتسمين في كل مرة تنظرين فيها الى أظافرك ويديك. والأكيد أنه سيجعل يديك تبدوان أفتح. بإمكانك تجربة المناكير البرتقالي من Pear Nova.

النيود المائل الى الزهري

مناكير نيود مائل الى الزهري من Deborah Lippmann



يُعتبر النيود المائل الى الزهري أحد ألوان المناكير المثالية لدرجات البشرة السمراء، فهو لون مشرق وناعم. بإمكانك تجربة المناكير النيود المائل الى الزهري من علامة Deborah Lippmann: Gel Lab Pro Nail Polish inn Love Lies ، فهو يشبه الجل ويوفر لأظافرك تغطية مثالية.

المناكير الأزرق

مناكير أزرق من علامة JinSoon



الأزرق هو من ألوان المناكير التي تتناغم مع البشرة السمراء، وهو مثالي لأشهر الشتاء الباردة، ويتناسب مع ألوان الملابس الشتوية. اختاريه بلمسة لامعة لإضفاء الحيوية على أظافرك، حيث بإمكانك مثلاً اعتماد المناكير الأزرق من علامة JinSoon: Plunge.

