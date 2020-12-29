أزياء سواريه مناسبة لسهرة رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:41 مساءً - تبحث العديد من السيدات عن اطلالات عملية بعيدة عن فساتين السهرة في ليلة رأس السنة ، لذلك ننصحك بمشاهدة القطع السواريه التي جمعناها لكِ من مجموعات الأزياء الجاهزة لـ شتاء 2021 وخذي فكرة عن طرق تنسيقها مع الأزياء والاكسسوارات لسهرة رأس السنة.



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بناطيل لامعة موضة شتاء 2021

ALICE+OLIVIA



يعتبر البنطال ذي الخامة اللامعة أو المحبوك بالترتر من الخيارات المثالية لحضور دعوة برفقة الأصدقاء في ليلة رأس السنة، لتحافظي على الدفء في حال الطقس البارد ننصحك بتنسيق البنطال الوكسديه عالي الخصر مع كنزه جملي بقبة عالية وكارديغان جملي طويل على غرار عارضة أليس + أوليفيا Alice + Olivia وانتعلي بوت من نفس لون البنطال أو حذاء مدبب باللون الأسود.



لائمي البنطال البيج المزين بالستراس مع بلوزة برغنديه وحذاء مدبب أسود بكعب رفيع وكلاتش برغندي أو بيج على طريقة عارضة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.





تنانير ترتر لامعة موضة الموسم

ELIE TAHARI



تنوعت أطوال التنانير اللامعة بعضها جاء بقصة قصير مستقيمة مثل القطعة الموقعة من إيلي تهاري Elie Tahari ارتديها مع كنزه سوداء بقبة عالية ومعطف أسود طويل يصل إلى الركبة وانتعلي بوت أسود طويل واحملي حقيبة كتف سوداء بسلسال ذهبي.



لإطلالة محتشمة نسقي التنورة البرغندي الطويلة المغطاة بالترتر من توقيع Ermanno Scervino مع كنزه قصيرة برقبة عالية من نفس اللون وحذاء أسود وزيني شعرك بأكسسوار ذهبي أو فضي ناعم.





بدلات سواريه لإطلالة رأس السنة

BADGLEY MISCHKA



اذا كنتِ تفتشين عن إطلالة أكثر رصانة يمكنك اللجوء إلى البدلات السواريه، ستعجبك البدلة الترتر المؤلفة من جاكيت طويل Wrap cut وبنطال واسع من مجموعة بادجلي ميشكا Badgley Mischka نسقيها مع حذاء وكلاتش باللون الفضي.





البدلات الذهبية ستكون إختيارًا مثاليًا، اختاريها ببنطال قصير يكشف الكاحل ونسقيها مع بوت أسود بكعب رفيع على طريقة عارضة زهير مراد Zuhair Murad، أما البدله الـ Double breasted من مجموعة Mulberry لائميها مع صندل ذهبي وشنطة كتف سوداء.



جمبسوت للسهرة آخر موضة

RACHEL ZOE



ليس هناك أنسب من جمبسوت مزين بالترتر الأخضر اللامع لتتألقي به في موسم الأعياد، نسقي الموديل ذي الكتف الواحد من توقيع راشيل زوي Rachel Zoe مع حذاء أسود مدبب وأقراط ذهبية متدليه.





لمزيد من الدفء ارتدي الجمبسوت الواسع طويل الكمين من توقيع بول آند جو Paul & Joe مع كاب رمادي طويل.





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