أزياء شتوية من بثينة الرئيسي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:41 مساءً - تهتم الممثلة العمانية بثينة الرئيسي بمظهرها بشكل كبير، ومع دخول فصل الشتاء اعتمدت عدة أزياء مستوحاة من خطوط الموضة العالمية، لذا رصدنا لكِ بعضًا من إطلالاتها؛ لتستوحي منها أفكارًا مناسبة لكِ.

بثينة الرئيسي بإطلالات يومية للشابات

بثينة الرئيسي باطلالة يومية للشابات



إن كنتِ بحاجة لإطلالة كاجوال يومية مناسبة للشابات، نسقت بثينة الرئيسي عدة خيارات أنيقة لهذا الموسم، منها بنطال و"هودي" واسعان باللون السماوي الفاتح، وأكملتهما بحذاء وحقيبة بنيين لخيار ناعم ويومي، وفي إطلالة أكثر أناقة اختارت بنطالًا واسعًا بنيًّا مع بلوڤر بنفسجي مزين بأكمام ملونة بالأزرق والبني والزهري، مع حذاء وحقيبة باللون البني.

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تنسيق الجينز بالشتاء للشابات

بثينة الرئيسي تنسق الجينز باسلوب شتوي عصري



الجينز من القطع التي لا تغيب أبدًا عن خطوط الموضة، لذا يُصمَّم بعدة أساليب لتواكب أناقة وموضة كل عام، ولهذا العام أطلت الرئيسي ببنطال من الجينز مع بلوزة سوداء ومعطف جينز مصمم بأكمام من الصوف البني، وأكملت مظهرها بحقيبة من علامة ديور وحذاء رياضي، وزينت الإطلالة بمجوهرات فضية أنيقة.

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إطلالة عملية بأسلوب شتوي من بثينة الرئيسي

اطلاله عملية باسلوب شتوي من بثينة الرئيسي



في إطلالة عصرية مناسبة للعمل في الأجواء الشتوية، ظهرت بثينة بمعطف البليزر وبنطال من كاروهات اللون الأزرق زُين المعطف بحزام أسود من الجلد ليحدِّد الخصر، وأكملته بمعطف طويل أسود وبوت أسود لخيار بسيط وأنيق.

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تنسيق المعطف الطويل من بثينة الرئيسي

اطلالة كلاسيكية بالمعطف الطويل من بثينة الرئيسي



لأن المعطف الطويل من القطع التي لاقت رواجًا واسعًا في موسم الشتاء لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١، فقد نسقته بثينة الرئيسي بعدة طرق، فقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية بسيطة اعتمدت فيها على المعطف الأبيض المزين بقصة الكاب والمصمم بقماش أحمر من الداخل، وأكملت مظهرها ببلوزة بيضاء وبنطال أسود مع حذاء ووشاح باللون الأبيض المطبع بالرمادي لخيار بسيط وأنيق، وبأسلوب الكاجوال ارتدَتْ الرئيسي معطفًا طويلًا أبيض مع بلوڤر زهري وبنطال من الجينز الأزرق، وأكملت مظهرها ببوت عنابي من الجلد.

