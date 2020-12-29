كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:41 مساءً - مع حلول فصل الشتاء، يصبح حذاء البوت قطعة أساسية ضمن الإطلالات اليومية للكثير من الفتيات، سواء بتنسيقه مع الإطلالات الكاجوال النهارية، أو الإطلالات المسائية.

وتختلف طرق تنسيق الحذاء البوت سواء كان طويلاً أو قصيراً بحسب الملابس التي يتم اعتمادها معه.

وفي هذا الألبوم، ستعرفين كيف تنسقين حذاء البوت مع إطلالاتك الشتوية من وحي مدونات الموضة:



طريقة تنسيق حذاء البوت مع الجينز

طريقة تنسيق حذاء البوت مع الجينز



في إطلالة شتوية أنيقة، نسقت مدونة الموضة سارة الدهيم حذاء البوت ذا الرقبة القصيرة، المُصمم من الجلد البني الفاتح، مع بنطلون جينز ذي أرجل ضيقة باللون الأزرق، وبليزر أوف وايت طويل.

ونسقت سارة الدهيم مع إطلالتها، بلوفر باللون الأبيض، وإيشارب بنفس اللون، مع حقيبة كتف من ماركة Louis Vuitton.

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طريقة تنسيق حذاء البوت مع التنورة

طريقة تنسيق حذاء البوت مع التنورة

إذا كنتِ ترغبين في اعتماد حذاء البوت الطويل في إطلالة أنيقة تناسب الخروجات المسائية، يُمكنكِ تنسيقه على طريقة مدونة الموضة دلال الدوب.

واعتمدت دلال الدوب البوت حذاء البوت ذا الرقبة العالية المُصمم من الجلد باللون الأسود، مع تنورة بليسيه باللون الأخضر الداكن، وبلوفر صوف بنفس لون التنورة، إضافة إلى حزام عريض على شكل تنورة قصيرة على الخصر، باللون الجملي.

ونسقت دلال الدوب مع إطلالتها، إيشارباً أبيض وقميصاً بنفس لون الإيشارب.

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طريقة تنسيق البوت ذي الأربطة الأمامية مع المعطف الطويل



طريقة تنسيق البوت ذي الأربطة الأمامية مع المعطف الطويل



في إطلالة كاجوال نهارية تناسب الجامعة أو العمل، نسقت مدونة الموضة أمية زين البوت الشامواه ذا الأربطة الأمامية، باللون البيج الداكن، مع بنطلون وبلوفر بنفس اللون، ومعطف صوف باللون الزهري الداكن.

واعتمدت أمية زين مع إطلالتها حقيبة كتف باللون السيمون الباستيل، مع إيشارب باللون الوردي الباستيل.

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