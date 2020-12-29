للمحجبات.. إطلالات عصرية من وحي لولوة الخطاف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:41 مساءً - لولوة الخطاف، رحّالة ومصورة مهتمة بصناعة المحتوى، تمتلك قناتين في يوتيوب وتعبِّر خلالهما عن اهتماماتها هي وشقيقتها، ومع تغيُّر الأجواء ودخول فصل الشتاء نلهمك -عزيزتي- من وحي حسابها على إنستجرام أبرز تنسيقاتها؛ لتستوحي بعض الأفكار الشتوية منها.





المعاطف الحمراء لخيار جذاب

تنسيق المعاطف الحمراء بأسلوب لولوة الخطاف



المعاطف الحمراء خيار كلاسيكي مميز يمكنك تنسيقه بعدة طرق، ليمنحك إطلالة أنيقة ومختلفة، ومن وحي إطلالات لولوة الخطاف يمكنك تنسيق معطف أحمر بقماش مميز مع بلوزة وبنطال باللون الأبيض، وأكملي مظهرك بإكسسوارات بألوان الأسود والأبيض والأحمر لخيار حيادي أنيق، أو اختاري معطفًا طويلًا أحمر مع إطلالة يكسوها اللون الأسود لإخفاء عيوب الجسم، وأضفي على مظهرك المزيدَ من التألق باعتماد حجاب أبيض وحقيبة بلون محايد آخر كتدرُّجات البني.

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إطلالات اللون الأسود لفخامة ملكية

خيارات اللون الأسود من لولوة الخطاف



يُعتبر اللون الأسود من أكثر الألوان ارتداءً في فصل الشتاء، ولتنسيقه يمكنك الظهور بمعطف طويل وناعم مزين بطبعات لون مختلف كالفضي، واعتمدي بقية الإطلالة باللون الأسود إلى جانب حجاب وحقيبة بدرجات مختلفة لكسر رتابة الإطلالة، أو تأنقي بإطلالة يكسوها اللون الأسود، واختاري إحدى القطع باللون الأسود المطبع بالأبيض؛ ليضفي علبكِ لمسة أنيقة وشبابية.

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المعاطف البيج في الشتاء

لولوة الخطاف بمعطف الترنش البيج



اجتاحت المعاطف البيج عالم الموضة في خريف وشتاء ٢٠٢٠-٢٠٢١، لذا تألقت لولوة الخطاف بمعطف الترنش البيج مع بنطال من الجلد الأسود، وأكملت تفاصيل أزيائها باللون الأسود إلى جانب حقيبة حمراء وحجاب أبيض، وارتدَتْ في الإطلالة الثانية معطفًا بنيًّا منفوخًا ومزينًا بقبعة من الفرو مع بلوزة حمراء مصممة برقبة مرتفعة، وأكملت مظهرها ببنطال من الجينز الداكن لخيار عملي في الشتاء، ولأناقة رسمية ظهرت ببنطال أبيض وبلوزة بنية مطبعة بالأسود مع معطف بدرجة فاتحة من البني المزين بدرجة مختلفة من البني في الأطراف؛ ليضفي على إطلالتها لمسة أنيقة وعصرية.

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إطلالات عصرية بأسلوب الكاجوال

لولوة الخطاف بمعطف الترنش البني



إن كنتِ من مُحِبَّات الإطلالات العصرية بالألوان المختلفة، فقد أطلت لولوة ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء ومعطف أصفر مصمم بربطة في الخصر، وأكملت مظهرها بإكسسوارات بيضاء، وفي الإطلالة الثانية نسقت بنطالًا واسعًا باللون البيج مع بلوزة بيضاء برقبة مرتفعة وقبعة وحذاء من القش لخيار ناعم وأنيق.

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