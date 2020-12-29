التصاميم السعودية نحو العالمية مع المصمّمة نور الظاهري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:41 مساءً - تبدع السعوديات في عديدٍ من المجالات، خاصةً بعد أن وفرت لهن القيادة الرشيدة كل سبل التمكين لإثبات أنفسهن وإبراز قدراتهن.

وفي مقدمة هذه المجالات الموضة والأزياء، حيث نجد أسماءَ كثيرٍ من مصممات الأزياء السعوديات اللاتي أبدعن في تقديم أجمل التصاميم، وحظيت ابتكاراتهن بالإعجاب، محلياً وعربياً وعالمياً.

من هؤلاء المصممة نور الظاهري التي تقدم أجمل العبايات الخليجية، التقيناها في "الخليج 365"، فتحدثت عن كيفية دخولها عالم التصميم، مقدمةً نصائحها حول اختيار العباءات وطرق المحافظة عليها.



كيف بدأت مسيرتكِ في المجال، ولماذا اخترتِ تصميم العبايات تحديداً؟

دخلت عالم التصميم عن طريق الصدفة فقد أحببتُ التصميم والموضة منذ كنت في المرحلة الثانوية، حينها كنت أصمِّم قطعاً خاصة بي، وفي مرحلةٍ لاحقة، وبعد أن نالت تصاميمي الإعجاب، صرتُ أصمِّم عباءاتٍ لأخواتي والمقرَّبات مني إلى أن اقترحت عليَّ إحدى صديقاتي وضع صورٍ لتصاميمي في مواقع التواصل الاجتماعي حتى يراها الجميع، ومن هنا كانت بدايتي.

دخولكِ مجال الأزياء هل كان مخططاً له، ومَن الذي شجعكِ على ذلك؟

دخلتُ مجال الأزياء دون سابق تخطيطٍ، وقد وجدت التشجيع والدعم من عديدٍ من الأشخاص، في مقدمتهم، والدي ووالدتي، حفظهما الله.

ما العوائق والتحديات التي واجهتكِ خلال مسيرتكِ؟

أبرز الصعوبات التي واجهتني كسبُ ثقة العميلات، ففي بداية مسيرتي عانيت من مشكلة عدم الثقة عند تحويلهن المبالغ المطلوبة، لا سيما عام ٢٠١٣ حيث بدأت التجارة الإلكترونية، إذ لم يكن هذا النوع من التجارة معروفاً حينها.

عباية من تصميم نور الظاهري



ما فلسفتكِ في تصميم العبايات؟

مقتنعةٌ جداً بمقولة: "المظهر الخارجي هو انعكاس للشخصية". لذا تجمع أغلب عباءاتي بين الرقي في التصميم، وجودة اختيار الأقمشة، مع الحرص على أن تكون العباءة عمليةً جداً، وتناسب المشاوير الليلية، والاجتماعات ولقاءات العمل، ودائماً ما أنصح الفتيات باختيار عباءات ذات تصاميم عملية دون الاهتمام بتفاصيلها، لا سيما أن كثيراً منهن يقعن في هذا الخطأ على الرغم من أن الحياة العملية جزءٌ لا يتجزأ من الحياة العامة، مع الالتزام بأن تكون العباية راقيةً لمنحهن إطلالة مميزة.

كيف تصفين السيدة التي تصمِّمين لها؟

أغلب العميلات اللاتي أصمِّم لهن يمتلكن شخصيةً مميزة جداً، ورائدات في مجال الأعمال، وهناك أيضاً أمهات يحرصن على الاهتمام كثيراً بمظهرهن للظهور بشكل مختلف.

بماذا تتميز تصاميمكِ، وكيف تعبِّر عنكِ؟

تتصف بالجودة، والأقمشة المميزة، وتعكس في الوقت نفسه حبي للبساطة، فشخصياً لا أهتم بالشكل في أي شيءٍ قدر اهتمامي بجودته، لذا أحرص على أن تكون العبايات التي أقدمها بسيطةً في موديلها، ولا تحتوي على تفاصيل كثيرة، لكنها ذات خامة وجودة عاليتين.

كيف تختارين الألوان والأقمشة، وماذا تفضلين؟

أعشق كثيراً الألوان الهادئة، والأقمشة المنسوجة يدوياً، لكن بسبب تفضيل شريحةٍ كبيرة للعبايات السوداء والغامقة، أختارها في تصاميمي، أما شخصياً فأميل إلى درجات البيج والبني والأبيض.

ما الألوان والأقمشة التي لا يمكنكِ استخدامها في تصاميمكِ، ولماذا؟

لا أفضِّل استخدام الأقمشة المستهلكة، أو المتوفرة بسهولة في السوق، لأنني أرغب في ظهور عميلاتي بشكلٍ مميَّز، وهذا ما يجعلني أتعب كثيراً للحصول على الأقمشة المطلوبة، وبحكم أنني عشت طويلاً في هولندا، وأعرف كثيراً من متاجرها، ما زلت أستورد منها الأقمشة، وهي في غالبيتها صناعة بلجيكية وتركية وهولندية.

عباية من تصميم نور الظاهري



مجموعتكِ الجديدة، ما القصَّات والألوان التي تتميز بها؟

ركزت في الكولكشن الشتوي لهذا العام على التويد، والجوخ، والجلد، إذ إنها تناسب كثيراً أجواء الشتاء.

هل تلعب الحالة المزاجية دوراً في اختياركِ التصاميم أو ابتكارها؟

إطلاقاً. بحكم حبي الشديد للتصميم، يستحيل أن أصمِّم أي قطعةٍ وأنا في حالة مزاجية غير جيدة، فالتصميم يحتاج إلى الراحة النفسية والجسدية.

هل ترسمين فقط أم تنفذين تصاميمكِ بنفسكِ أيضاً؟

أرسمها وأنفذها، وأحياناً أعدِّل على الرقع مرتين، أو ثلاث مرات، فبعض الأقمشة تخدعنا وقت التنفيذ، وأضطر إلى تغييرها للوصول لأفضل نموذج.

فيروس كورونا، ما تأثيره على علامتكِ؟

بشكل عام، لم تتأثر التجارة الإلكترونية كثيراً بأزمة فيروس كورونا بحكم أن جميع القيود التي فُرِضت في الفترة الماضية لم يكن لها ارتباطٌ بالشراء الإلكتروني.

بماذا تختلف عبايات الصيف عن الشتاء؟

هناك اختلافٌ كبير، مثلاً من حيث الألوان، والخامات، وحتى القصَّات، ونوع التداخل بالأقمشة، وكثيراً ما أنصح أي فتاةٍ بامتلاك عبايات شتوية وأخرى صيفية، إذ من الخطأ ارتداء عبايات الصيف في فصل الشتاء والعكس صحيح.

هل هناك موديلات رائجة لعبايات شتاء ٢٠٢١؟

نعم، الجلد والفرو يتصدران موديلات هذا الشتاء، وأرى أن دمجهما مع أفضل الأقمشة الشتوية مثل التويد، سيعطي نتيجة مبهرة.

عباية من تصميم نور الظاهري



ما معايير العباية الواجب توفرها في خزانة كل امرأة؟

الضروري جداً وجود عباءات ذات خامات ثقيلة في خزانة كل امرأة، كونها تعطي مظهراً راقياً، ويجب كذلك اقتناء عباءات عملية مختارة بعناية شديدة.

كيف يمكن المحافظة على العبايات؟

استناداً إلى خبرتي، أرى أن أفضل طريقةٍ لذلك عدم غسلها بالماء، وعدم نشرها في الشمس، والاكتفاء بغسيل البخار فقط.

في رأيكِ، على ماذا يجب أن تركز الفتاة عند اختيار عباءاتها؟

عليها التركيز على قصَّتها، ولأي غرض تحتاج إليها، فهناك قصَّات كثيرة للعباية، ومن الضروري أن تعرف الفتاة الموديل الذي يناسب جسمها، لذا في متجري أسال الفتيات عند طلب العبايات هل يحتجن إلى مساعدةٍ فيما يخصُّ القياسات والقصَّات.

مَن أبرز الشخصيات النسائية اللاتي ارتدين من تصاميمكِ؟

هناك شخصياتٌ كثيرة، ولله الحمد، منهن المطربة المقرَّبة لي شخصياً بلقيس، والناشطة نجود الرميحي، ويارا النملة، وعددٌ من المذيعات والمؤثرات السعوديات.

ما رأيكِ في المصممات السعوديات، وهل تعتقدين أن ما يقدمنه ينافس دور الأزياء العالمية؟

المصممات السعوديات في رأيي يبدعن في ما يقدمنه، وأتوقَّع أن نشاهد قريباً أسماء سعودية تبرز للعالمية، وتنافس بقوة أفضل المصممين والمصممات العالميين.

ما مواصفات المصممة الناجحة من وجهة نظركِ؟

ألَّا تكون مكرَّرة، وأن تمتلك خطاً خاصاً بها، وتتفرَّد فيه. مع الأسف كثيرٌ من المصممات يقعن في خطأ التكرار وتقليد غيرهن، ما يبقيهن في رأيي في الخلف دائماً، فهن ينتظرن تقدم الآخرين من أجل استنساخ ما يبدعونه، لذا أنصح كل مصممة بالاعتماد على موهبتها وتصميم قطع تعكس روحها وشخصيتها للوصول إلى المقدمة.

عباية من تصميم نور الظاهري



بماذا تنصحين كل مَن تفكر في بدء مشروعها الخاص؟

من الضروري جداً أن يكون في مشروعها شيءٌ مختلف ومميز، والأهم أن تحبَّ هذا الشيء، حينها فقط ستبدع فيه.

في اختيار العبايات، هل تختلف متطلبات المرأة السعودية اليوم عن السابق؟

تختلف كثيراً، لا سيما في الذوق العام، والجرأة بالخروج عن المألوف. في بداية مسيرتي كان هناك قالبٌ معروف، وألوان معينة "الأسود والغامق" تعدُّ السمة الرئيسية للعبايات، عكس الحال اليوم، فكل امرأة أصبحت تختار ما يناسبها، ولا تهتم بأي شيءٍ آخر.

تركزين في تصاميمكِ على العبايات، هل يمكن أن تخرجي عن هذا النمط مستقبلاً؟

تصميم العبايات حبي الأول والأخير، لكن سأخرج عن هذا النمط قريباً بتقديم مجموعةٍ خاصة من الفساتين بعد أخذ وقتي كاملاً حتى أقدم مجموعةً مميزة ترضي جميع الأذواق.

ما مشروعاتكِ وخططكِ المستقبلية؟

بإذن الله سيكون هناك توسُّعٌ في عملي، وسأقدم تصاميم جديدة، ستنال إعجاب جميع مَن يتعاملن معي، لكنني أفضِّل ترك ذلك مفاجأةً لهن.

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