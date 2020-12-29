روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي: عمري كله إلا 18 سنة

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعيد ميلاد زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الـ60، بعدد من الصور الفوتوغرافية، فضلًا عن مقطع فيديو شاركته أيضًا.

وأرفقت الفنانة عددا من الصور العائلية تجمعها بزوجها وبناتها، وأرفقت تعليقًا، قالت خلاله «كل سنة وانت بصحة وسعادة، يا عمري كل سنة وأنت حبيب العمر».

وتابعت متغزلة في زوجها، «رفيق الرحلة السند الأمان كبير العائلة أبو البنات كل سنة وأنت حبيبي كل سنة وأنت دايما في قلبي».

وكانت شاركت أيضًا روجينا، جمهورها بحوار مدته 4 دقائق من فيلم تسجيلي قصير بعناون «سفير الفن» جرى تصويره داخل منزلها، وتحدث فيه وزوجها عن قصة حبهما وزواجهما، «حكايتنا بدأت بخناق.. اتعصب عليا وقالي الحوار انتهى، وصالحني في المكتبة وجايبلي ورد وفاتحني في قصة الحب، وقالي هروح أعمل عمرة وأرجع ونتخطب ونتجوز، بقول هو سندي ورفيق الرحلة والأمان، هو عمري كله إلا 18 سنة، هو كبير العيلة».

والتقط نقيب الممثلين أطراف الحديث، قائلًا «أنا وروجينا كنا رحلة صعبة جدًا جدًا، اتبهدلنا وعيشنا في شقة مفروشة ورا المعهد، وقفت كتير معايا واتحاربت بسببي كتير جدًا، ربنا رزقنا بمايا وهي تخرجت في معهد السينما، وابنتي الثانية مريم مجتهدة وحنينة وجميلة، اللي هي عايزاه تعمله».

وتحدثت المخرجة مايا زكي، ابنة أشرف زكي، خلال اللقاء التلفزيوني عن والديها، قائلة «والدي بالرغم من شغله بيعرف يلاقي الوقت المناسب لينا، دائمًا هفضل فخورة بيه، ربنا يخليه لينا».

وتحدثا الثنائي أشرف زكي وروجينا، مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، عن كواليس وأسرار رحلتهما والصعوبات التي واجهتهما والتي استطعا اجتيازها معا.