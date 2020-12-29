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لايف ستايل
بين الحين والآخر تحرص الراقصة البرازيلية لورديانا على مشاركة متابعيها بصور حياتها الخاصة، فتارة تظهر أثناء الاستجمام بالشواطئ وتارة أخرى أثناء عملها، ومؤخرا شاركت جمهورها عبر خاصية القصص المصورة، صورا عدة وهي تدخن «الشيشة».
أطلت «لورديانا» بسترة سوداء سادة من الستان، وحرصت على ترك شعرها منسدلا كالمعتاد، ووضعت مكياج ترابي بسيط.
وظهرت «لورديانا» مؤخرا وهي ترقص على أغنية «سالكة» لحسن شاكوش وويجز، وكانت ترتدي فستانا ضيقا وقصيرا فوق الركبة، مكشوف الأكتاف.
كانت هذه تفاصيل خبر لورديانا تشارك جمهورها صورا جديدة وهي «بتشرب شيشة»: أسعد لحظاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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