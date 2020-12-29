لورديانا تشارك جمهورها صورا جديدة وهي «بتشرب شيشة»: أسعد لحظاتي

لايف ستايل

بين الحين والآخر تحرص الراقصة البرازيلية لورديانا على مشاركة متابعيها بصور حياتها الخاصة، فتارة تظهر أثناء الاستجمام بالشواطئ وتارة أخرى أثناء عملها، ومؤخرا شاركت جمهورها عبر خاصية القصص المصورة، صورا عدة وهي تدخن «الشيشة».

أطلت «لورديانا» بسترة سوداء سادة من الستان، وحرصت على ترك شعرها منسدلا كالمعتاد، ووضعت مكياج ترابي بسيط.

وظهرت «لورديانا» مؤخرا وهي ترقص على أغنية «سالكة» لحسن شاكوش وويجز، وكانت ترتدي فستانا ضيقا وقصيرا فوق الركبة، مكشوف الأكتاف.