زوجة مثالية وصاحبة غيورة.. كل ما تريد معرفته عن امرأة برج الحوت

علاقات و مجتمع

تصدر برج الحوت محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تساؤلات عن معلومات حول البرج خاصة فيما يخص المرأة، والتوقعات الخاصة به في 2021، بعد عام مليء بالأحداث على كافة المستويات الشخصية والمهنية والعاطفية، وتخوف مما يحمله العام المقبل من مفاجآت.

مايا ناجي: امرأة برج الحوت تساند شريك حياتها

وبدورها، تحدثت خبيرة الأبراج مايا ناجي، عن كل الصفات الخاصة بامرأة برج الحوت، قائلة لـ«هن»، إن موليد برج الحوت من النساء تتميزن بأنهن أمهات وزوجات مثاليات ومخلصات، وتوفرن لشريك حياتهن كل سبل الراحة والساعة والأمان، ويساندهم في الشداد، ويشجعوهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وتابعت خبيرة الأبراج حديثها، بأن امرأة الحوت صديقة غيورة للغاية، ولا تحب أن يتفوق عليها أصدقاؤها وزملاؤها، ودائما تسعى لأن تكون في الصدارة، على الرغم من حبها الشديد لأصدقائها ودعمها لهم، متابعة: «بس خدوا بالكم ست الحوت مابتعرفش تمسك لسانها وتحافظ على السر، فبلاش تقوليها حاجة خاصة بيكي».

مميزات امرأة برج الحوت

وعن مميزات امرأة الحوت، أكدت خبيرة الأبراج، أنهن يتمتعن بالذكاء، والاجتهاد في العمل، ورومانسية للغاية، والإثار والتضحية دون مقابل لأبعد الحدود، ولا تنتظر مقابل ما تبذله للآخرين، فضلا عن قدرتها الهائلة في احتواء غضب من حولها من أهل وأصدقاء، مردفة: «بس بتتعصب لما بيفيض بيها، وقلبتها صعبة جدا، وغدارة، متتوقعش إن الست الطيبة المتسامحة دي ممكن يقلب كده».

وعن عيوب امرأة الحوت، توضح «مايا»: «اكتائبها وحش أوي، بتنعزل وتبعد عن الناس، وكتومة جدا، ومش بتحكي كل اللي جواها بسهولة»،

وعن المهن المناسبة لامرأة الحوت، فترشح خبيرة الأبراج العمل في مجالات الفنون المختلفة والموضة، والابتعاد عن المجالات الخاصة بـ«البيزنس والحسابات».

وحذرت «مايا» المتعاملين مع امرأة الحوت من «الاستهانة بها»، مستطردة: «أوي تجي عليها، لإنها مش هتعدي الموضوع ده بالساهل».