الامارات | الموت يغيب المخرج والممثل السوري حاتم علي

شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب المخرج والممثل السوري حاتم علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيب الموت اليوم الثلاثاء، المخرج والممثل السوري حاتم علي بأزمة قلبية في القاهرة، حسب وسائل إعلام مصرية. ونعى السيناريست المصري عبدالرحيم كمال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الفنان الراحل وقال: «لاحول ولا قوة إلا بالله، وداعاً صديقي وحبيبي الاستاذ حاتم علي المخرج الكبير». كما نعته الفنانة كارول سماحة والفنانة ريهام عبدالغفور، وآخرون. وقدم المخرج الراحل عدداً من المسلسلات الشهيرة في الدراما السورية والمصرية، ومنها «الملك فاروق»، و«حجر جهنم»، و«آهو ده اللي صار»، وهو آخر تعاون بينه وبين الكاتب عبدالرحيم كمال. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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