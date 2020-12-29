من هو البرج الأكثر حظا في الحب خلال عام 2021؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عند نهاية عام بكل ما فيه من أحداث، سواء كانت حزينة أو سعيدة، وإذا كنت ممن يهتمون بالأبراج والفلك، فيمكن للأبراج أن تخبرك عن أكثر برج حظا في الحب في العام المقبل 2021، وفقا لما ذكرته عالمة الفلك اللبنانية ماجي فرح، خلال السطور التالية:

ذكرت عالمة الفلك أن "برج القوس" من أكثر الأبراج حظاً في الحب عام 2021"، حيث يخبئ له القدر حباً جديداً صادقاً وكبيراً؛ فإن كان عازباً سينتهي بالزواج، أما المتزوج فتشهد حياته أماناً واستقراراً في فصلي الربيع والصيف.

يليه برج السرطان، حيث إنه بعد فترة من الفتور العاطفي يعمل على إنهاء علاقاته العاطفية الفاشلة بعد أن يطرق بابه حب كبير، يستقر على شريك يجمعهما الزواج.

وبعدهما برج العذراء، إذ تتغير حياته وتنقلب رأساً على عقب بعد إقامته علاقة عاطفية تجعله يقع أسيراً للحب بين شهري يونيو وأكتوبر.