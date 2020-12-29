«انتي البداية» مبادرة للتخلص الآمن من الزيوت المستعملة

صحة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والقطاع الخاص للتعاون في مجال دمج المرأة فى العمل البيئى من خلال مبادرة «انتى البداية»، لتمكين السيدات من إدارة مخلفات منازلهن وتثقيف أسرهن بشأن إعادة التدوير لجميع زيوت الطعام المستعملة من المنازل، وذلك بدءا من يناير 2021 ولمدة ستة أشهر.

وأكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتي في إطار سعي وزارة البيئة الدائم لتبني المبادرات التي تخدم فئات المجتمع المختلفة وخاصة المرأة، والتي تلعب دورا محوريا في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

الحد من تلوث المياه

وأكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يقدم مدخلا مختلفا للتعامل مع تلوث المياه والسعي لمنعه من البداية، ليس فقط بالتوعية بمخاطر التخلص غير السليم من زيت الطهي المستخدم، بل وإتاحة الفرصة للسيدات للتخلص من تلك الزيوت بطريقة آمنة من خلال إطلاق خدمة «Green Pan» لتدوير زيوت الطهي، والتي تخدم حاليًا حوالي 1000 أسرة شهريا، ولديها 9000 اشتراك بشكل كلي.

وقالت وزيرة البيئة «نهدف أن تصل المبادرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، بما يعود بالنفع على الأسرة المصرية ويساهم في تحسين جودة المياه»، مضيفة أن هذا البروتوكول يعد أحد ثمار جلسات للحوار المجتمعي التي عقدتها الوزارة على مدار الأعوام الماضية للمشاركة في النهوض بمنظومة المخلفات بالتعاون مع الشباب والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بمختلف المحافظات.

وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات البيئية للشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ضمن حملات المشاركة المجتمعية لخلق بيئة نظيفة ومنها مبادرة تنظيف نهر النيل من المخلفات بمشاركة الشباب والمجتمع المدني ومؤسسة جرينيش (Very Nile)، ومبادرة الفصل من المنبع بالمدارس، وحملات النظافة بمحافظات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة ومنها حملة «صحتنا في بيئتنا» بأسيوط والأسبوع البيئى بجامعة جنوب الوادي بقنا بتوزيع 150 حاوية و100 شجرة مثمرة الى جانب عدد 1000 شجرة مثمرة بمركز قوص بقنا، بالإضافة إلى البرنامج التدريبى «تروس» لتنمية اعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المخلفات لتشجيع المشروعات الميدانية للشباب، ومبادرة التشجير وزراعة الأسطح ومبادرة شباب الجامعات من خلال خلق كيانات شبابية وخلق كوادر للنهوض بالعمل البيئي.