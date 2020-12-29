زوجة محمود علاء تكشف تطورات مرضه بكورونا: «لسه تعبان.. ادعوله»

علاقات و مجتمع

كشفت ندا عادل، زوجة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود علاء، عن الحالة الصحية لزوجها، عبر خاصية القصص المصورة، بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وذلك ردا على بعض الأسئلة التي تلقتها من متابعيها.

وبسؤالها حول مدى شفاء اللاعب من فيروس كورونا، أو تعافيه منه نهائيا مثل زميله اللاعب طارق حامد، حيث أُعلن إصابتهما معا، ردت قائلة: «لسة تعبان».

وحول تطور حالته الصحية، طالبت زوجته بالدعاء له: «الحمد لله ادعوله»، مؤكدة أنها تقضي ساعات يومها داخل العزل المنزلي.

وكان اللاعب محمود علاء أعلن إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية المسحة، حيث انتشر الفيروس داخل نادي الزمالك، وظهرت فيه 4 حالات وهم: «طارق حامد ومحمود علاء واثنين من الجهاز الطبي والإداري».

وعلى الفور تقرر خضوع ثنائي الفريق الأول لنادي الزمالك، محمود علاء وطارق حامد إلى مسحة جديدة، التي أثبتت الإصابة، ليتم عزلهما في المنزل.

ويعقد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسات مع اللاعبين بشكل دوري ومستمر، بهدف متابعتهم وإبلاغهم بضرورة الالتزام بإجراءات الاحترازية.

وكان اللاعب طارق حامد أعلنت سلبية مسحته مؤخراً، إلا أن اللاعب محمود علاء لا يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.