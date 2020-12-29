طبيبا نساء يحذران من الحمل في زمن كورونا: يعرض الجنين للتشوه

صحة

مطالبات عدة، تصاعدت من نقابة الأطباء مع الموجة الثانية لـ فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات يوميا بالمرض التاجي، تشدد على ضرورة تنظيم النسل وعدم الحمل خلال تفشي الوباء خوفا على صحة الأم والجنين.

طبيب نساء وتوليد: الفيروس لا يزال مجهولا بالنسبة للعالم

وبدوره، أوضح دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، المخاطر المحتملة على صحة الجنين خلال الحمل في «زمن الكورونا»، موضحا لـ«الوطن»، إن مناعة الأم تضعف خلال فترة الحمل، مما يجعلها عرض للإصابة بالفيروس، ما قد يؤثر على سلامة الجنين.

وأضاف أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، أنه في معاناة الأم من ارتفاع درجة الحرارة على آثر الإصابة بفيروس كورونا، يمكن أن يؤثر ذلك على الجنين، ويؤدي إلى تشوه داخل رحمها.

وشدد «حسن»، على أن الفيروس لا يزال مجهولا بالنسبة للعالم، ولم يتم تحديد لكافة آثاره الجانبية، ولا توجد أبحاث علمية تحسم الجدل حول كافة المخاطر التي يمكن أن يواجهها الجنين حال إصابة أمه بكورونا، مردفا: «كورونا بيتطور، وكل مدى بنعرف حاجات جديدة عنه، وفي حوامل مصابات بكورونا ولدوا أجنة سليمة، لكن ده ميمنعش ضرورة تنظيم النسل دلوقتي وتأجيل للخلفة».

وعن إمكانية انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين، أكد «حسن»، أنه لا يوجد دلالات علمية تثبت انتقال فيروس كورونا من الأم المصابة إلى الجنين حتى الآن.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور كريم مصباح، طبيب النساء والولادة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنّ كل كائن حي معرض للإصابة بفيروس كورونا عن طريق اللمس والرذاذ، والكل متساوٍ في فرص الإصابة بالفيروس، متابعا: «المرأة الحامل هي الأكثر عرضة للمضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس، كما أنّها عرضة للولادة المبكرة بسبب المشكلات التي تحدث لها من التنفس خلال فترة الإصابة بالفيروس».

وأضاف مصباح، لـ«الوطن»: «هذا ما ثبت حتى الآن في بعض الأبحاث محلية النطاق وليس على نطاق واسع، فالدعوة التي نوجهها للسيدات منذ الموجة الأولى لكورونا ونجددها لهم مع زيادة إصابات الموجة الثانية، أنّ أي سيدة لديها فرصة الحمل الاختياري، عليها تأجيل الحملها حتى انتهاء الجائحة».

وزاد: «على السيدات اللاتي يفكرن في عمل حقن مجهري، تأجيل الخطوة وعدم التفكير فيها الآن، لأنها مكفلة وفرص فشلها كبيرة، كما أنّها ستكون بحاجة لمتابعة أكبر وزيارة المركز أكثر من مرة، ما يزيد فرصة تعرضها للإصابة بالفيروس».

ووجّه مصبح رسالة للسيدات، قائلا: «أرجوكي استني وبلاش خلفة دلوقتي، اللي خلاكي تنتظري الفترة دي ممكن تأجليها كمان 6 شهور أو سنة».

وتابع: «الرسالة موجهة لكل من ستستخدم وسائل الإخصاب المساعد كالحقن المجهري، والتي تسير على مانع حمل أو وسيلة لمنع الحمل تستمر خلال تلك الفترة».

وعن السيدات الحوامل بالفعل، نصحهن الطبيب خلال تلك الفترة بتقليل زيارة العيادة لمتابعة الحمل: «خلال تلك الفترة بدأنا تقليل زيارتهن للعيادة، ودعوناهم للمتابعة عن بعد، بما إنها تتابع معنا منذ البداية ونعرف حالتها جيدا».

وأوضح أنّ نقابة الأطباء أتاحت الكشف عن بعد، وان استدعى الأمر ننظم مواعيد داخل العيادة منعا للزحام، وكي لا يكون هناك أكثر من 2 في العيادة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا وزيادة عملية التعقيم».

أعراض فيروس كورونا

وذكرت موقع منظمة الصحة العالمية who، أعراض فيروس كورونا المستجد، وهى:.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- إلتهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه إحمرار العين.

- الإرهاق.

- الصداع.

- ألم الحلق.

- السعال الجاف.

- الآلام والأوجاع.

- احتقان الأنف.

- فقدان حاسة الشم.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

- الإسهال.

- ‏فقدان حاسة الذوق