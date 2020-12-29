زوجة تامر عاشور تعلن إصابتها بكورونا.. وتطلب دعم محبيها: دعواتكم

علاقات و مجتمع

أعلنت سمر أبو شقة، زوجة الفنان تامر عاشور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ودونت سمر منشورا عبر حسابها، قالت خلاله، «الحمد لله على كل حال.. إيجابي كورونا، يارب تعدي دعواتكم».

العديد من التعليقات والدعوات، تلقتها سمر عبر حسابها، من قبل المتابعين، كان من أبرزها، «ربنا يشفيكي يارب ويعافيكي ويقومك بالسلامة، انتي قدها وقدود، ألف سلامة عليكي يا حبيبتي إن شاء الله أزمة وتعدي خدي بالك من نفسك، بسيطة يا سمر، ربنا يشفيكي لبنتك يارب ويحفظك».

وكانت قبل أسابيع مضت تصدر اسم سمر أبو شقة، محركات البحث وشغلت الرأي العام داخل الوسط الفني وخارجه، بعد إعلانها الانفصال عن الفنان تامر عاشور، في استوري عبر حسابها على انستجرام، ردًا على أسئلة متابعيها عن طبيعة العلاقة وتطوراتها معه ومن ثم توالت الأحاديث عن أسباب الانفصال والتي ارجعته للخيانة، مؤكدةً عدم حدوث طلاق رسمي حتى الآن.

وكان ذلك سببًا في خروج ملكة جمال الكون السابقة، دارين حلمي، عن صمتها بشأن تفاصيل علاقتها بالفنان تامر عاشور، وكشفها تفاصيل فسخ خطبتها منه، بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما، والتي كانت قد بدأت العام الماضي.

الخلافات والمشاكل التي حدثت بين الثنائي، كانت سببًا في انفصالهما، ولكنهما عادا من جديد في نوفمبر من العام الماضي، قبل أن ينفصلا مرة أخرى، لتعود دارين لتوضيح حقيقة الأمر ردًا على ما قالته زوجة الفنان سمر أبو شقة، واتهام البعض لها بأنها التي تسببت في وقيعة بين الزوجين، مستشهدة بأية قرآنية، «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٍ بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».