قبل ريم مصطفى.. فنانات لفتن الأنظار بـ«البطانة القصيرة» (صور)

لايف ستايل

بأزياء ببطانة قصيرة، لفتت الفنانة ريم مصطفى الأنظار بإطلالتها خلال استضافتها في الفنانة إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة «دي أم سي»، مرتدية فستان منقوش دون أكمام مع تسريحة شعر انسيابية ببعض التموجات ومكياج بسيط، لتتصدر بعدها محرك البحث «جوجل».

ريم مصطفى ليست الأولى.. قائمة فنانات بأزياء ببطانة قصيرة

لا تعد ريم مصطفى هى الفنانة الوحيدة التي لفتت الأنظار بفستان ببطانة قصيرة، حيث سبقها العديد من الفنانات العربيات، اللاتي فضلن الظهور بإطلالات مشابة للفنانة الشقراء، يرصد «هن» أبرزهم خلال الفقرات التالية.

ليلى علوي

خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، اختارت الفنانة ليلى علوي، الظهور بفستان طويل، الذي تميز بأنه أسود اللون ومزين بقماش شفاف يبرز البطانة القصيرة أسفله، والذي نسقته مع مكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

إلهام شاهين

خلال المهرجان نفسه، لفتت الفنانة إلهام شاهين الأنظار، بفستان فاتح اللون ومنفوش، ومصنوع من طبقات شفافة تظهر البطانة القصيرة، من تصميم دار الأزياء PERLA.

ريم العدل

خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت مصممة أزياء الأفلام ريم العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، الظهور بفستان طويل يجمع بين الأسود والبني الفاتح، والذي تميز أنه لامع ومزود ببطانة فاتحة قصيرة، مع اعتمادها على شعر كيرلي.

شيرين عبدالوهاب

اعتمدت الفنانة شيرين عبدالوهاب على فستان طويل شفاف، باللونين الأسود والفضي، ومزود ببطانة قصيرة، مع حزام رفيع قاتم اللون، من توقيع مصمم الأزياء الخليجي يوسف الجسمي، الشهير بـ«جيسمكو». ، في حفلها الذي أحيته في الكويت، مساء أمس، ضمن فعاليات حفلات «فبراير الكويت» في 2019.

هيفاء وهبي

خلال احتفالات ليلة رأس السنة 2019، أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلا غنائيا، بفستان أبيض فضفاض وشفاف، ببطانة قصيرة مع حزام لامع، من توقيع مصمم الأزياء العالمي نيكولا جبران.

وعلقت الفنانة اللبنانية على الإطلالاتها، قائلة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «ليلة من ليالي العمر في تونس الحلوة.. نحبكم برشا، كل سنة وأنتم بخير وسعادة».