العشق الممنوع.. بدر خلف يعلن حبه لـ«شاب» اسمه «معاذ» (صور)

علاقات و مجتمع

بدر خلف يفتخر بأنوثته بعد تحوله لفتاة: على "وسطي" تولد القصايد

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عاد الإعلامي والبلوجر الإماراتي الشهير بدر خلف، لإثارة الجدل من جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

«بدر» تحدث عن علاقة حب يمر بها من طرف واحد، ولكنها ليست مع أنثى وإنما «ذكر» يدعى معاذ «أبو جل»، وهنا لم يستطع التكتم على حبه وأفصح به في العلن وأمام الملايين، «حدا يقولي أفكار اخلي معاذ أبو جل يحبني.. تعبت وأنا اجرب ماكو فايدة».

ولم يتطرق الاماراتي بدر خلف لتفاصيل أخرى، وما هي إلا دقائق وتلقى عاصفة من السخرية والانتقادات اللاذعة.

وعادة ما يثير الإماراتي، الجدل بين الحين والآخر، بسبب إعلانه من قبل عن نيته للتحول الجنسي، وظهوره بملابس السيدات، وهيئتهن من شعر ومكياج.

وكان الإماراتي بدر خلف، نشر من قبل مقطع فيديو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو يستعرض خلاله تغير جسده إلى أثني.

وظهر بدر ، في مقطع فيديو لا يتجاوز الـ15 ثانية، بأزياء تشبه الاميرات، بفستان ازرق من الشيفون، معلقًا: "خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب، متحمسين على شيلتي؟ باقي كم يوم وتنزل انتظروا"

من هو بدر خلف؟

إليكم أبرز المعلومات عن بدر خلف خلال النقاط التالية:

- ولد في الإمارات العربية المتحدة.

- عمل من قبل في المجال الإعلامي من خلال شبكة قنوات "دبي تي في".

- ترك العمل الإعلامي واتجه إلى العمل كـ"خبيرة تجميل".

- يتابعه ما يقارب الـ700 ألف شخص على صفحته على موقع فيس بوك.

- يقدم العديد من وصفات العناية بالبشرة للفتيات من خلال قناته الرسمية على "يوتيوب"، فضلا عن حسابه على "فيس بوك".

- يصف نفسه بـ كيكة

_ يظهر عادة وهو يقدم وصلات رقص أشبه بالفتيات.