الامارات | الطلبة يشعرون بالملل في المنزل.. ويريدون العودة للمدرسة بإندونيسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبة يشعرون بالملل في المنزل.. ويريدون العودة للمدرسة بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر استطلاع للرأي أجرته اللجنة الوطنية لحماية الطفل في إندونيسيا أن 17ر78% من طلبة إندونيسيا يوافقون على استئناف التعليم في المدارس في الفصل الدراسي الثاني الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة «جاكرتا بوست» اليوم الثلاثاء، أنه، نظراً لأن الحكومة سمحت للمدارس بإعادة فتح أبوابها في يناير المقبل، أجرت اللجنة الوطنية لحماية الطفل الاستطلاع للتعرف على وجهة نظر الطالب بشأن الخطة.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري في وقت سابق من هذا الشهر، 62 ألفاً و448 طالباً.

وخلص الاستطلاع، الذي أجرى بناء على مبادرة من مفوض اللجنة الوطنية لحماية الطفل، ريتنو ليستيارتي، إلى أن معظم من شملهم يشعرون بالملل من التعلم في المنزل ويحتاجون إلى نهج مختلف للدراسة.

وقال ريتنو في تصريحات نقلها موقع «كومباس دوت كوم» اليوم الثلاثاء إن بعض الطلاب قالوا إنهم وجدوا صعوبة في تعلم بعض المواد في المنزل.

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