الامارات | باحثون من «أميركية الشارقة» يبتكرون أسلوباً جديداً لعلاج سرطان الثدي

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون من «أميركية الشارقة» يبتكرون أسلوباً جديداً لعلاج سرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل فريق من باحثي الجامعة الأميركية في الشارقة على براءة اختراع في الولايات المتحدة عن أنظمة وأساليب علاج مستهدفة لسرطان الثدي، إذ كان الفريق قد تقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع في عام 2017 وصدرت في 15 ديسمبر الجاري.

وتعمل مجموعة الباحثين المعروفة باسم «مجموعة الموجات فوق الصوتية في أبحاث السرطان» على برنامج للعلاج الكيميائي يستخدم كبسولات دقيقة تستهدف الخلايا السرطانية متجاوزة الخلايا السليمة في الجسم، ما يقلل من الآثار السلبية للعلاج الكيميائي، ويمكن لهذا الابتكار مساعدة مرضى السرطان على تجنب بعض الآثار الجانبية القاسية، والمنهكة أحياناً، للعلاجات الحالية.

وقال أستاذ الهندسة الكيميائية وكرسي أستاذية دانة غاز للهندسة الكيميائية في الجامعة الأميركية في الشارقة ومؤسس مجموعة «الموجات فوق الصوتية لأبحاث السرطان»، الدكتور غالب الحسيني: «تصف براءة الاختراع برنامج علاج كيميائي يتكون من ناقلات نانوية تستخدم عقار الهرسبتون وتغلف العديد من العوامل المضادة للأورام (المضادة للسرطان) بمجرد أن تصل المركبات النانوية إلى أنسجة سرطان الثدي وترتبط بها، ويتم إطلاق الدواء باستخدام الموجات فوق الصوتية، والذي يضمن وصول تركيزات عالية من العلاج إلى الأنسجة المريضة مع تجنب تفاعلها مع الخلايا السليمة في الجسم، وبالتالي تقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي التقليدي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news