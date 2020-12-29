ليس للتسلية فقط.. 6 فوائد لا تتوقعها لـ"اللب السوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تعتبر بذور دوار الشمس "اللب السوري"؛ منجماً صحياً لاحتوائها على خليط غني من البروتين والحمض الدهني أوميغا وفيتامينات ب، التي تساعد على تزويد الجسم بالطاقة. وتحتوي أيضاً على "تربتوفان" الذي يحوله الدماغ إلى سيروتونين لتعزيز المزاج ومكافحة القلق والاكتئاب.

وتمنحك حفنة من هذه البذور الكمية الضرورية من الزنك، وهو من المكملات الغذائية التي تحسن الذاكرة ومهارات التفكير.

ليس هذا فحسب؛ فقد أكدت عدد من الدراسات الطبية أن بذور دوار الشمس تساعد على تحسين الهضم، وقوة الدماغ، وعمل نظام القلب والأوعية الدموية، نظراً إلى أنها غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك والحديد.

إليك 6 فوائد صحية لبذور الدوار كفيلة بإدراجه ضمن نظامك الغذائي اليومي، وفقا لموقع البيان الإماراتي.

1- تقوية العظام

تحتوي البذور على النحاس، والذي له دور كبير بالنسبة للإنزيمات المرتبطة بعمل الكولاجين والإيلاستين لزيادة المرونة في المفاصل والعظام. كما أنها غنية بالماغنسيوم، الذي يعد ضرورياً لتقوية العظام، حيث يتركز بعض الماغنسيوم في التركيب الداخلي للعظام، بينما يوجد الباقي على سطح العظام، حيث يتم تخزينه لاستعماله عند الحاجة.

2- تقي من السرطان

تعد البذور مصدراً ممتازاً للسلينيوم، الذي يعمل حسب دراسات طبية، على تحفيز عملية إصلاح الحمض النووي، مما يساعد على منع انتشار الخلايا السرطانية داخل الجسم ومنع عملية التدمير الذاتي للخلايا أيضاً.

3- صحة القلب

دوار الشمس مصدر أساسي للفيتامين E، أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على القضاء على الشوارد الحرة ومنعها من أكسدة الكوليسترول، الأمر الذي يجعل من البذور خير علاج لأمراض القلب والأوعية الدموية.

4- حماية الجلد

الفيتامين E الموجود في بذور دوار الشمس، يمكن وصفه بأنه عنصر الحماية الأساسي لخلايا الجلد، حيث يسمح للجزيئات المتفاعلة لتبييض البشرة من دون إحداث تلف. كما يعمل الفيتامين E على حماية البشرة أثناء التعرض للأشعة فوق البنفسجية. وقد أكدت العديد من الدراسات أن استعمال الفيتامين E على الجلد يساعد على منع تلف الجلد نتيجة التعرض للأشعة الفوق البنفسجية.

5- مضاد للالتهابات

مصدر جيد للفيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون، فينتقل الفيتامين E في جميع أنحاء الجسم لمعادلة الشوارد الحرة التي قد تتسبب في تلف الجزيئات وتركيبات الجسم التي تحتوي على الدهون، كأغشية الخلايا، خلايا الدماغ، والكوليسترول. ومن خلال حماية تلك المكونات الخلوية والجزيئية، فيكون للفيتامين E خواص مذهلة مضادة للالتهابات والتي تنتج عن خفض أعراض الربو والتهابات المفاصل.

6- صحة الأعصاب

تساعد البذور على استرخاء الأعصاب، من خلال منع تراكم الكالسيوم داخل الأعصاب، مما يعمل على عدم زيادة إرسال الناقلات العصبية. فالكميات غير الكافية من الماغنسيوم تعمل على زيادة ضغط الدم، تشنج العضلات، الصداع النصفي، والشعور بالتعب والإرهاق.