زبدة الشيا تؤخر شيخوخة البشرة وتضفي لمعاناً للشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تعد زبدة الشيا بمثابة سر الجمال للبشرة والشعر، حيث إنها تساعد على التمتع ببشرة نضرة وشعر جذاب.

وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن زبدة الشيا تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم فهي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، كما أنها تتمتع بتأثير مثبط للالتهابات، ما يجعلها مناسبة للبشرة الحساسة، وفقا لموقع "24" الاماراتي.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل زبدة الشيا على ترطيب البشرة وتساعد على تجديد الخلايا، ما يمنح البشرة ملمساً مخملياً ومظهراً يشع شباباً وحيوية. وتمتاز بأنها لا تتسبب في انسداد المسام، ما يجعلها مناسبة للبشرة غير النقية.

ونظرا لأنها تترك طبقة خفيفة على البشرة، لذا يفضل استخدامها كمستحضر للعناية الليلية. ويراعى وظعها على البشرة مباشرة بعد التنظيف.

ومن ناحية أخرى، تمتاز بغناها بالأحماض الدهنية غير المشبعة، ومن ثم فهي تساعد على ترطيب الشعر الجاف وتمنحه لمعانا ساحرا يأسر الألباب. كما تدخل ضمن مكونات الشامبو والبلسم لترطيب فروة الرأس الجافة.