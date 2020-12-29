سوسن بدر «ملكة» في أحدث فوتوسيشن.. هكذا تحدثت عن أناقتها (فيديو)

لايف ستايل

كواحدة من ملكات مصر القديمة تحب الفنانة سوسن البدر الظهور دوما في جلسات التصوير المختلفة حتى أطلق عليها لقب الهاربة من المتحف، فهي تحمل ملامح مصرية فرعونية أصيلة، سواء عينيها الواسعتين، أو جفونها الكبيرة، وشفاففها الدقيقة، بالإضافة إلى اعتزازها بخصلات شعرها الأبيض المميزة، ولكن مؤخرا ظهرت سوسن بدر في جلسة تصوير لصالح مجلة soul عربية وهي بإطلالة مختلفة تماما.

ظهرت سوست بدر كملكة مودرن فارتدت الفستان الكبير أوفشولدرز الذي ميز أزياء الملكات، وعليه كاب طويل من اللون الأحمر، واحتفظت بالشعر الأبيض القصير، ونوعت صورها فارتدت فستانا آخر من اللون الأزرق ضيق أظهر جسمها بشكل ممشوق ومميز.

وتحدثت سوسن بدر عن جلسة التصوير لأول مرة في تصريحات خلال لقاءها مع برنامج MBC trending، وقالت إن الشكل الذي ظهرت به خلال الفتوتوسيشن هو ما يجب أن تكون عليه كل المرأة.

سوسن قالت إن المجلة رأت أن تظهرها بلوك مختلف عما تظهر به دوما في الصور، لا سيم وأنها ترى نفسها نموذجا للمرأة المهتمة بذاتها ومظهرها وملابسها.

وجاءت الفكرة بدعوة من سلطان أبو طير، مدير التحرير الإقليمي للمجلة، والذي رأى أن تظهر سوسن بدر بإطلالة مختلفة فوافقت.