ريم مصطفى: بحب الأكل جدا وممكن أكل حمام مشوي قبل ما أنام

علاقات و مجتمع

حلت الفنانة ريم مصطفى ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» وتحدثت خلال الحوار عن رشاقتها، مشيرة إلى أن طولها يساعد على ألا يظهر وزنها الزائد، مضيفة «بعد كورونا أنا تخنت جدا وكنت لما بضحك خدودي بتترمي على ودني»، مؤكدة أنها كانت تواجه كورونا بالأكل «بحب الأكل جدا وبقدر الأكل جدا ومبحبش الرمرمة وأحب أقعد قدام وجبة جدا وأحب أكل بيتي وباكل حمام محشي قبل ما أنام»، مشددة على أنها تمارس الرياضة باستمرار.

ريم مصطفى تكشف عن سر رشاقتها

وأضافت أنها تلعب «جيم» وأنها كانت تمارس رياضة شديدة الخطورة إبان فترة تصويرها فيلم «شديد الخطورة»، مؤكدة أنها كانت تقدم مشاهد الأكشن وأنها لا تحب أن يقوم بدورها «دوبلير».

وأكدت ريم مصطفى أنها تجيد الطبخ وتجيد عمل محشي الكرنب وورق العنب، مشددة على أنها تعلمت الطبخ من جدتها ومن والدتها والتي وصفتها بالطباخة الهائلة.

باكل كتير وممكن أكل دقية محشي لوحدي

وأشارت ريم مصطفى إلى أنها تأكل كثيرًا: «أنا ممكن أكل دقية محشي لوحدي عادي والناس بتستغرب اني باكل كتير وانا باكل قد وجبة الرجالة عادي» مؤكدة أنها تحب الأكل وتقدره ولا تأكل أي شيء وتحرص على تناول الأكل الصحي.

واختبرت الفنانة إسعاد يونس ريم مصطفى في الطبخ وقامت بعمل بعض الأكلات المصرية منها المحشي.

ريم مصطفى وشقيقاتها مع صاحبة السعادة

واستضافت صاحبة السعادة شقيقات ريم مصطفى «آمنة وفاطمة ولينا» ووصفوا شقيقتهما ريم بأنها كانت الأكثر عمل للمقالب المصائب، بينما تذكرت ريم مصطفى مصيبة قامت بها في الماضي عندما حدثت لها حادثة سيارة وهي تركب سيارة والدتها بدون علمها أثناء وجودها في العمرة، وأن والدتها لم تعرف بالحادثة حيث قامت بصيانتها بدون معرفة والدتها.

وشددت ريم مصطفى على أنها تحب الاستماع لشقيقاتها وتشعر أنهم يقولوا لها رأيهم بصدق وأنها تستفيد من آرائهم ونقدهم لأعمالها الفنية.

ريم مصطفى تكشف عن أعمالها القادمة

تذكرت ريم مصطفى مشاركتها في فيلم «شديد الخطورة» مع الفنان أحمد العوضي، مشيرة إلى أنها مارست رياضات قتالية من أجل تقديم دورها وحرصت على القيام بالمشاهد الخطرة بنفسها بدون دوبلير.

وكشفت ريم مصطفى عن أعمالها القادمة حيث تشارك في مسلسل تاريخي «أحمس» مؤكدة أنها سيكون مفاجئة كبيرة للمشاهدين بسبب الانفاق الكبير عليه وأنها تشارك أيضًا في فيلم «أهل الكهف» مع عدد من النجوم وأنها انتهت من تصوير دورها في فيلم «العنكبوت» مع الفنان أحمد السقا وتنتظر عرضه قريبا بعد تصوير باقي المشاهد المتبقية والتي توقفت بسبب أزمة كورونا.