حصاد 2020.. التضامن تستعرض جهودها فى قطاع الرعاية الاجتماعية

علاقات و مجتمع

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قطاع الرعاية الاجتماعية هدفه تمكين الفئات المستهدفة بما يمكنهم من تنمية قدراتهم وتحسين مستوى حياتهم، مشيرًا إلى أن مؤسسات الرعاية تتمثل فيما يلي:

- عدد مؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 521 دار أيتام وحضانة إيوائية، تسع 21,236 طفل.

- عدد المستفيدين الفعلي 11234مستفيد، بنسبة إشغال 65%.

- يبلغ عدد دور المسنين 172 دارًا.

- عدد أندية المسنين 192 نادي، ويبلغ عدد المستفيدين 3474 بدور المسنين .

- عدد المستفيدين في أندية المسنين 37800 مستفيد بنسبة إشغال 80%.

- يبلغ عدد الحضانات العادية على مستوى الجمهورية 15254 حضانة.

- يبلغ أعداد الأطفال المستفيدين 803670 طفل حتى تاريخه.

- يبلغ عدد أندية الأطفال 357 يستفيد منها 15056 طفل.

- يبلغ عدد مكتبات الاطفال 517 ، يستفيد منها 18407 طفل.

مكاتب التوجيه السرى

- مكاتب التوجيه الأسري، يبلغ عددها 169 مكتبا، ويصل عدد المستفيدين إلى 14806 مستفيد.

- يبلغ عدد دور الرعاية اللاحقة 13 دورا، ويبلغ عدد المستفيدين 201 مستفيد.

- مراكز الطفل العامل، فيبلغ عددها 16 مركزًا في 14 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين 4840 طفلا.

بناء قدرات وتعزيز مهارات المتعاملين مع الأطفال

تم تنفيذ 10 دورات تدريبية، بالتعاون مع مركز الإرشاد والتوجيه النفسي ببني سويف، في برامج الدعم النفسي لفرق الدعم النفسي على أساليب الرصد وإجراء التدخلات المطلوبة العاجلة والتعامل مع مشكلات الاضطرابات السلوكية، استفاد منها عدد 100 أخصائي نفسي واجتماعي ومقدمي الرعاية بعدد 50 دار أيتام بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .

تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء دور الأيتام

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر سبتمبر 2020 بهدف دعم دور الرعاية الاجتماعية بـ 150 معمل كمبيوتر مُجهز بداخل دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأشخاص ذوى الإعاقة.

تتعاون الوزارة مع صندوق تحيا مصر لتطوير ورفع كفاءة عدد 34 مؤسسة رعاية اجتماعية «أيتام، أطفال بلا مأوى، كبار بلا مأوى» في 18 محافظة.

حماية الأطفال

أكدت التضامن، أنه تم اعادة فتح 3285 حضانه عادية وفقاً للإجراءات الاحترازية المُتبعه حرصًا على سلامة الأطفال، كما تم توفير المطهرات وأدوات التعقيم والنظافة الشخصية والكمامات لدور الرعاية الإجتماعية، في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المُستجد.

كما تم رفع كفاءة مراكز الطفل العام عن طريق تطبيق استمارات رفع الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لعدد 16 مركزا في 14 محافظة، بهدف رصد الاحتياجات التدريبية والفنية والمالية وإمدادهم بها.

التنسيق مع الإسكان لتوفير وحدات سكنية لأبناء دور الرعاية فوق 18 عامًا

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم حصر أبناء دور الرعاية الإجتماعية فوق سن 18 عاما، والتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لهم، بالإضافة إلى حصر أبناء دور الرعاية الاجتماعية المُتعثرين فى دفع مصروفاتهم الدراسية والبدء فى سدادها من الوزارة بشكل عاجل.

إعداد لائحة نموذجية جديدة لدور الأيتام

أوضحت أنه جار إعداد لائحة نموذجية جديدة لدور الأيتام، كما تم المشاركة في اللجنة الخاصة بدراسة تعديل قانون الطفل ووضع تنظيم قانوني شامل لمنظومة إدارة الحالة عن طريق إصدار اللائحة النموذجية لوحدات إدارة الحالة بالقرار الوزاري رقم 506 لسنة 2019.

التوسع في منظومة الأسر البديلة

تتجه الوزارة حاليًا نحو التوسع في منظومة الأسر البديلة، باعتبارها أحد أشكال الرعاية البديلة اللامؤسسية والتي تتيح فرصة أكبر لدمج الأطفال داخل المجتمع وتوفير بيئة طبيعية للطفل داخل أسرة طبيعية «أب – أم»، بعيدًا عن المؤسسات، وبما يتفق مع مؤشر زيادة عدد الأطفال بالأسر البديلة.

11500 طفل تم دمجه داخل أسر بديلة

وأوضحت «القباج»، أنه بلغ عدد الأطفال المكفولين 11500 طفل داخل عدد 11433 أسرة بديلة.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، لمنح الأسر البديلة بعض المزايا بهدف تشجيع الأسر على الكفالة لزيادة الإقبال على المنظومة.

رعاية كبار السن

تم إعداد لائحة نموذجية جديدة لمهنة رفيق المسن وجار الانتهاء منها، فضلا عن التنسيق مع جامعة حلوان من خلال مركز الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لمستشفيات جامعة حلوان، للتعاون في إعداد وتنفيذ الحقيبة التدريبية الخاصة بمشروع «رفيق المسن»، كما تم التنسيق مع الجهات الشريكة لتوفير عدد 1500 بطانية و1500 لحاف لتوزيعهم على دور المُسنين على مستوى الجمهورية.