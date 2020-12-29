«ستات العقرب أكثر تعاسة وسنة حلوة مع الجوزاء».. توقعات 2021 للجنس الناعم 

لايف ستايل

ربما تركت 2020 التي أوشكت على الانتهاء، العديد من المشكلات التي عانى منها البعض، خاصة مع تفشي أزمة وباء كورونا الذي هدد دول العالم، وكان له التأثير الأقوى على العديد من الجوانب.

وعلى الرغم من المشكلات، يبحث دائما الجنس الناعم عن الحب والحظ رغم المحنة، ما يجعلهن ينتظرن العام الجديد بشغف، على أمل إصلاح ما أفسده الماضي.

وعلى هذا الجانب، أكدت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، أن 2021، ستكون عام الفرص والحب على البعض، بينما قد يحمل كوارث وتعاسة للبعض الآخر.

وسردت «فؤاد»، خلال حديثها لـ«هن»، العديد من الأمور التي تتوقع أن تمر بها السيدات وفقا لابراجهن، مؤكدة أن صاحبات أبراج الميزان والجوزاء، والقوس هن الأكثر حظا، بينما العقرب والأسد الأقل.

وقال خبيرة الأبراج إن صاحبات برج الميزان الأكثر حظًا في الحب والشغل، مع وجود فرص هائلة مع أولادهن، مضيفة: «هتحقق نجاحات كبيرة في شغلها، عندها حماس وطاقة، ومن 7 يناير في استقرار عاطفي وزوجي، وده لأن المريخ مبقاش في مواجهتها»، متابعة: «لكن اللي مش مرتبطين دي سنة الحب معاهم، لكن كوكب المشترى في منزلة الحب، مع قدرتهم على البصيرة وحسن الاختيار».

أما أصحاب برج الجوزاء، قالت:«عندهم مشاكل وطاقة أقل، لكن بعد 8 يناير كل الحياة هتبقى فيها انفراجة، وتفاهم مع شريك الحياة، وعندهم قدرة هائلة للتطور ونجاحات في الناحية الدراسية، والارتباط من خلال السفر أو الرحالات، ممكن يقابلوا شريك العمر».

وعن صاحبات برج القوس، قائلة: «بينتظرهم فرص هائلة أنهم يزودوا العلاقات الناجحة، لكن من بعد 14 مايو لحد 20 يونيو لازم يكونوا مرنين لأن ممكن يحصل مشاكل بسبب تدخل من العيلة فلازم يكونوا أكثر لباقة».

وتابعت: «أما اللي مش مرتبطين، عندهم فرصة الارتباط، لأن كوكبي زحل والمشتري بيدعموا علاقتهم الاجتماعية، لكن من بعد 14 مايو لحد 20 يوليو ممكن يحصل مشاكل عائلية، غير أنه هيكون وقت غير مناسب لاتخاذ قرارات عاطفية أو مادية ومالية».

وعن مرأة الحمل، أكدت خبيرة الأبراج أنها سنة هائلة ستكون فيها الأكثر حظا: «عندهم روح إبداع وقدرة على الابتكار في البيت أو الشغل، حتى في المطبخ، ومن 7 يناير هيكون في فرصة للصلح مع شريك الحياة خاصة من بداية فبراير»، مستطردة: «غير المرتبطين ممكن الصداقة تتحول لحب».

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أن صاحبات برج الدلو، لديهن حظ في العشرية الثانية والثالثة، بينما العشرية الأولى ستكون كارثية، قائلة: «خدوا بالكم من 7 يناير المريخ بيدخل في وضع معاكس لحد 23 مارس، هيحصلكم ممكن مشاكل لازم صبر وعدم اتخاذ القرارات، لكن من بعد كدة هيكون في هدوء في المشاعر».

وتابعت: «أما اللي مش متجوزين من بعد أول فبراير عندهم سحر وجاذبية، ومن 23 مارس لـ30 مايو في فرص الارتباط، وان العقبات تستقبلها بروح إيجابية عشان نتخطاها».

الأبراج الأقل حظا

وأكدت عبير فؤاد أن سيدات برج الأسد، لديهن إصرار على فرض إرادتهن ما يعرضهن لصدام وكوارث مع الشريك أو العائلة، متابعة: «اللي مش مرتبطين عندهم رغبة لكن هما متطلبين وده مش سهل ولا واقعي، ومن 23 مارس لـ19 أبريل ومن 8 أكتوبر لـ6 نوفمبر، هي فرص الارتباط الوحيدة ليهم».

وعن صاحبات برج العقرب، قالت خبيرة الأبراج: «السنة دي في مشاكل زوجية من 7 يناير لـ 5 مارس، لكن من 14 مايو لـ20 يونيو وقت جيد لتوطيد العلاقة، خاصة مع الأولاد»، متابعة: «اللي مش مرتبط، فرصته من 14 مايو لـ20 يونيو، وهيكون عندهم مشاكل مع الأهل، وبعض المشاكل المادية».

وأخيرا امرأة برج الثور، قالت عبير فؤاد، إن لديها تمرد في العمل ومحاولة لكسر القيود يمكن أن تجعلها تخسر، موضحة: «من 14 لـ20 يونيو أنقذوا الحالة المالية والحياة الزوجية».