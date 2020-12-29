«محمود» من أصغر مصممي الأزياء بالوطن العربي: كنت بعلق على ملابس زمايلي

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شغفه بالرسم لازمه منذ نعومة أظافره حتى كبر معه تدريجيا، ونمت أحلامه رويدا رويدا وامتزج حبه للرسم بشغفه للتركيز على تفاصيل تصميمات الملابس المختلفة، بكافة أشكالها وأنواعها، حتى تمكن مؤخرًا محمود مصطفى صاحب الـ20 عاما من تحقيق خطواته الأولى في مجال الموضة، وأصبح من أصغر مصممي الأزياء في الوطن العربي.

«أنا بحب الرسم جدا من صغري، كنت برسم من وأنا في 6 ابتدائي، وكانوا بيعملوا مسرحيات عندنا في المدرسة، وبعد ما وصلت إعدادي كنت بعلق على ملابس زمايلي اللي بيختاروها للمسرحيات، وأقول رأيي فيها، وبعد الثانوية معرفتش أدخل فنون تطبيقية بسبب إني كنت بدرس أزهر، والكلية دي مش متاحة ليا، فدخلت إعلام، وقررت أدرس أسس التصميم من خلال الكورسات».. حسب محمود، خلال حديثه لـ«هن».

الخولي يشارك بأول تصميم له بمهرجان القاهرة السينمائي

بدأ الشاب العشريني، الخضوع لكورسات التصميم والخياطة في منتصف يوليو الماضي، إذ تمكن خلال أشهر قليلة فقط من حفر اسمه بين المصممين على الرغم من صغر سنه، «بدأت الكور بتاع الخياطة والباترون والرسم في يوليو اللي فات، واعتمدت على نفسي، وشاركت بأول فستانين ليا من خلال ملكة جمال مصر 2018 ميرنا الحلواني، وهي لبست أول تصميمين ليا في مهرجان القاهرة السينمائي، والتاني كان في مهرجان مجلة عربية».

«بدأت أصمم أولى فساتيني، لما صحبتي قالتلي عايزة تلبس من عندي عشان هتشارك في مهرجان، وبالفعل نجحت في ده، وبعدها تلقيت ردود أفعال إيجابية كويسة كتيرة، وأهمهم المصمم هاني البحيري، اللي أبدى إعجابه بشغلي».. حسب الشاب العشريني.

في بداية تعلم الشاب لأسس الخياطة وتصميم الأزياء، واجه بعض الصعوبات البسيطة، قائلا: «الباترونات أو التصميمات اللي أنا برسمها بإيدي الأول على الورق كانت بتبقى صعبة شوية لو فيها قصات معينة، أو شغل غير معتاد، بس بالنسبالي بقيت الخطوات كانت سهلة».