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طاجن البطاطس واحد من اشهى الأطباق الرئيسية على طاولة طعامك، خاصة إذا تم إعدادها مع اللحم أو الدجاج.
ولكن يمكنك استبدال بروتين اللحوم، بالجبن الرومي وغيرها، في إعداد طاجن بطاطس بالجبنة الحار.
مكونات طاجن بطاطس بالجبنة
بطاطس شرائح
فلفل أخضر حار
شرائح طماطم
ملح _ فلفل اسمر
جبن رومي
جبن شيدر
جبن موتزاريلا
ملعقة سمن
زيت
طريقة عمل طاجن بطاطس بالجبنة
اقلي البطاطس في الزيت نصف قلية
ادهني الطاجن بالسكن، ورصي الفلفل والطماطم.
تبلي البطاطس بالملح والفلفل ثم ضعيها في الطاجن.
ضعي الجبن في الطاجن وعلى الوجه، وادخليه الفرن حتى النضج.
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