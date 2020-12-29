توقعات الأبراج في الحياة العاطفية: العقرب مخلص والقوس بيحب الست الفرفوشة

علاقات و مجتمع

سنة جديدة، تحمل في طياتها أحاديث متنوعة، ينتظرها الجميع بشغف وترقب لما سيحدث بها، خاصة في الحياة العاطفية، التي تؤثر على بقية جوانب حياتنا، حيث تنعم بالاستقرار أصحاب الحياة العاطفية السعيدة، فيما يعاني من الإحباط غير الموفقين في اختيار شريك الحياة.

تحدثت خبيرة الأبراج ماجي ناجي عن الحياة العاطفية لكل البرج، والأبراج المتوافقة مع كل منهم بنسبة تقارب ال70%، خلال حديثها لـ«هن».

برج الحمل

عنيد، و«مش بيبقي على حد، لو خانقتيه وقرفتيه هيمشي ومش هيرجع»، ويحتاج من شريك حياته السمع والطاعة المطلقة والدائمة.

أنسب الأبراج: العذراء

أصعب الأبراج: القوس.. الحمل

برج الثور

يتسم مواليد برج الثور بالحكمة و«بيحب بعقله»، ويتميز بأنه شخصية محافظة، وملتزمة بالعادات والتقاليد.

أنسب الأبراج: الحوت

أصعب الأبراج: الجدي

برج الجوزاء

يفضل الارتباط بشريك حياة داعم له، ويحب التشجيع باستمرار لإنه شخصية طموحة، «لو لقى حد بيكسره بيأخد جنب ويبعد من سكات».

أنسب الأبراج: الأسد

أصعب الأبراج: العذراء

برج السرطان

من الأبراج الفلكية التي يتسم أصحابها بالعملية والطموح والقلق المستمر، «محتاج حد يشيل معاه المسؤولية، ويعتمد عليه، وفي نفس الوقت يكون شريك الحياة جميل ومثالي».

أنسب الأبراج: العقرب

برج العذراء

«رجل العذراء مابيعرفش يعبر عن مشاعره، والأنا عنده عليا»، فضلا عن انتقاده المستمر لمن حوله.

أنسب الأبراج: العذراء.. الجدي

أصعب الأبراج: القوس.. الحوت

برج الميزان

يتميز أصحاب برج الميزان، بالتناقض في الشخصية، «مش عارفين هما عايزين أيه، وبيأخدوا قرار الارتباط بصعوبة»، فضلا عن أنهم غيروين وكثيري الشك، ويفضلون شركاء الحياة المطيعين، «عايز حد يقول حاضر».

أنسب الأبراج: حوت

أصعب الأبراج: الجدي.. الثور.. العقرب

برج العقرب

مواليد برج العقرب مخلصين في الجواز، «وصعب يهد بيته، والراجل بيحب يكون سي سيد وبيحب الست اللي مابتشتغلش».

أنسب الأبراج: العذراء، أصعب الأبراج: العقرب اللي زيه

برج القوس

موليد برج القوس يحبون المرح والحياة، ولديهم كبرياء، و«راجل القوس بيحب الست الفرفوشة المطيعة».

أنسب الأبراج: الجوزاء، أصعب الأبراج: الحمل

برج الجدي

يتميز مواليد برج الجدي بالعند وعدم القدرة على التعبير عن المشاعر بالكلام، «مابيعرفش يحب ويعبر عن مشاعره بالكلام الرومانسي، لكن بيعمل أفعال تدل على الحب».

أنسب الأبراج: العذراء

أصعب الأبراج: الجدي

برج الدلو

«لو متجوزش بدري، هيتأخر في الجواز جدا، لإنه بيحب الحرية»، ولابد من كسب ثقته ومحبته كصديق، حتى تزيد من احتمالية وقوعه في الحب

أنسب الأبراج: القوس الحوت

أصعب الأبراج: العقرب

برج الحوت

«برج حالم رومانسي وهادي وملوش طلبات»، ويرغب مواليد برج الحوت في حياة سلسة وهادئة، ويكرهون العند والصوت العالٍ.

أنسب الأبراج: الحوت

أصعب الأبراج: الحمل